Порнозірка зняла відео в автобусі без маски – її оголосили в розшук

У Колумбії поліція розшукує порнозірку Каорі Домінік, яка знялася в порнофільмі в автобусі без маски.

Відверту сцену знімали в колумбійському місті Калі.

Відео з’явилося на Pornhub, однак пізніше його видалили через порушення правил охорони здоров’я країни, за якими потрібно носити маску в громадському транспорті.

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На початку відео дівчина дійсно була в рукавичках і масці, проте трохи пізніше вона її зняла.

В кінці відео Каорі Домінік дарує партнеру свою нижню білизну. Це відео набрало багато переглядів, і стало популярним за короткий термін.

Наразі влада країни розшукує пару і встановлює їхні особи.

За порушення правил безпеки акторам загрожує штраф. Зняте в автобусі порно відправлять компетентним органам, які займуться встановленням особистостей порушників, триває розслідування.

За період карантину через нестачу соціуму в усьому світі люди почали частіше дивитися порно. Особливо популярним стало саме групове. За словами експертів, за період карантину у людей змінилися переваги.

Джерело: Daily Star