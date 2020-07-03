Компанія Ubisoft показала режим Королівська битва у грі Hyper Scape.

Режим розрахований на 100 гравців, повідомили у компанії.

Гравці будуть битись у віртуальному місті Нео-Аркадія за звання переможця. Зброю вони шукатимуть на карті.

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Також є командний режим на три гравця.

Гравці шукатимуть унікальні можливості – хакі. Вони дають можливість встановити міну, виявити ворога, побудувати захисну стіну чи стати невидимкою.

Нині вже доступний режим Полювання за короною. Трохи пізніше з’явиться режим Темна пелена.

У що пограти у липні

У липні 2020 року виходить три відеогри, які гравці уже називають бестселерами.

Студія Sucker Punch випускає нову гру під назвою Ghost of Tsushima. Це історія про самурая, який рятує світ.

Також вийде нова гра про вусатого водопровідника Paper Mario: The Origami King. Гра-головоломка, яку в дитинстві любили усі.

Третя гра – це відновлення старої серії Destroy All Humans! У грі розповідають історію інопланетян, які прибула на Землю в 1959 році, щоб зібрати ДНК людини.

Джерело: Ubisoft