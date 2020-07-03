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Факти / Lifestyle

Захисна маска для обличчя власноруч: викрійка та інструкція

З 6 квітня українці мають у всіх громадських місцях перебувати у масках. Аби уникнути зайвих витрат на купівлю захисних засобів, можна самостійно зшити тканинну маску своїми руками. Для цього у мережі є готові викрійки масок для обличчя та покрокові інструкції. Маску можна зшити як за допомогою технічних пристроїв для шиття, так і без них: є чимало посібників про те, як пошити маску своїми руками без машинки.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію пошиття медичної маски для обличчя своїми руками.

Як пошити двошарову медичну маску самостійно?

Для початку підготуйте тканину двох видів: білу та кольорову з будь-яким візерунком. Для пошиття маски у домашніх умовах найкраще підійде бавовна.

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Крок 1. Знайдіть викрійку.

Для початку треба знайти викрійку тканинної маски. Її треба зберегти, за необхідності масштабувати та роздрукувати. Саму викрійку вирізати.

Тканинна маска для обличчя своїми руками: викрійка та інструкція

Крок 2. Зробіть заготовку з кольорової тканини.

Складіть кольорову тканину навпіл виворітною стороною. Прикріпіть викрійку за допомогою шпильок та обведіть олівцем, залишаючи 1 см зайвої тканини, з вушного боку варто залишити 4 см зайвої тканини. Виріжте кольорову заготовку під маску.

Якщо ви використовуєте шаблон, який передбачає припуски на шви, не додавайте їх додатково.

Тканинна маска для обличчя своїми руками: викрійка та інструкція

Крок 3. Зробіть заготовку з білої тканини.

Повторіть ці ж дії на додатковій тканині, за винятком припуску на бічний шов.

Тканинна маска для обличчя своїми руками: викрійка та інструкція

Крок 4. Прошийте центральну частину маски.

Зшийте частини кольорової тканини зсередини докупи дрібними стібками. Це можна зробити або за допомогою машинки, або вручну. Те ж саме зробіть і з білою тканиною. Робіть шов тоненьким, аби він не натирав.

Тканинна маска для обличчя своїми руками: викрійка та інструкція

Крок 5. З’єднайте кольорову та білу частини маски.

Розрівняйте кольорову частину маски, прикладіть до неї білу таким чином, аби шви дивилися один на одного та залишалися всередині. Зшийте їх докупи, використовуючи зайву тканину з кольорової частини. Частину маски, яка буде біля вух, поки не чіпайте. Можна приклеїти частини одна до одної.

Тканинна маска для обличчя своїми руками: викрійка та інструкція

Крок 6. Зробіть кріплення для вух.

Заздалегідь підготуйте гумові чи тканинні смужки, які слугуватимуть кріпленням. Зшийте зайву тканину біля вушної частини так, щоб до неї можна було приєднати смужки.

Тканинна маска для обличчя своїми руками: викрійка та інструкція

Крок 7. Приєднайте кріплення до маски.

Відрегулюйте довжину смужок. Приєднайки їх до маски.

Тканинна маска для обличчя своїми руками: викрійка та інструкція

Виперіть готову маску та випрасуйте. Після кожного використання процедури треба повторювати.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити маску своїми руками.

Джерело: Сraftpassion

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