Гороскоп на 4 липня 2020 нагадує, окрім того, що ви бачите, завжди є те, про що ви не можете знати, – і часто буває важко втримати рівновагу між бажанням прорахувати все і пустити все за течією.

Верховна жриця – перша карта гороскопу для всіх знаків зодіаку на 04.07.2020 – означає таємне знання. Секрети та невідоме не завжди несуть щось погане, але їх неможливо передбачати, коли плануєш.

Можна, звісно, знайти особистого астролога, тлумача снів, хіроманта, авгура та психотерапевта (це ніколи не буде зайвим). Але краще просто спробуйте прийняти: у житті завжди залишиться трохи таємниць і трохи хаосу. Якщо сьогодні щось піде не так – не засмучуйтесь. Спробуйте довіритись моменту. З цього може вийти щось хороше.















Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку за картами таро / 4 фотографии

У Дев’ятки чаш порада простіша: провести суботу як суботу, як справжній вихідний. Піде все за планом чи скотиться в веселе незрозуміло що – день все одно вийде хорошим.

Повним внутрішньої радості – так її буде багато, найкраще поділитися нею і провести день з друзями: на поміркованій відстані у масках або у будь-якому відеомесенджері. Дивіться разом кіно, грайте у покер або діксіт, випивайте, співайте. Для цього і потрібні суботи.

Фінальна Двійка пентаклів закриває гороскоп на 4 липня за картами таро і показує, як складно буває балансувати та намагатися втримати у своєму житті все. Складно, але можливо, якщо бути готовими до того, щоб щось змінювати, вигадувати нове та концентруватися на тому, що важливо.

Гороскоп на липень для знаків зодіаку

Для усіх знаків зодіаку гороскоп на липень буде сприятливішим, ніж у червні.

На початку цього місяця до багатьох прийде відчуття, що настав час змінювати своє життя, розпочнеться новий виток подій у сім’ї, домі та у стосунках з родичами.

Джерело: А как вам такой расклад