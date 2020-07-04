День Національної поліції з’явився в календарі офіційних державних і професійних свят України в 2015 році.
Але до 2017-го його відзначали 4 серпня. Саме в цей день президент підписав закон Про Національну поліцію.
А в 2018 році глава держави іншим указом переніс його святкування на 4 липня. В цю дату п’ять років тому на Софійській площі у Києві склали присягу на вірність Україні перші патрульні поліцейські, поклавши початок реформам у системі МВС.
В цей день бажаємо співробітникам поліції високих професійних досягнень, завжди бути відкритими, чесними і справедливими. Факти ICTV підготували привітання в листівках до Дня Нацполіції 2020.
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З Днем Нацполіції України – листівка
Листівка до Дня Нацполіції
З Днем Нацполіції – привітання
Привітання з Днем Нацполіції
Вітаю з Днем Нацполіції
Які ще професійні свята є в липні 2020
В середині літа професійне свято відзначають бортпровідники, рибалки, бухгалтери, продавці, працівники металургійної та гірничодобувної промисловості, PR-фахівці та системні адміністратори.
Є в календарі на липень і два великих церковних свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня) або Івана Купала і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).