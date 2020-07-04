День Національної поліції з’явився в календарі офіційних державних і професійних свят України в 2015 році.

Але до 2017-го його відзначали 4 серпня. Саме в цей день президент підписав закон Про Національну поліцію.

А в 2018 році глава держави іншим указом переніс його святкування на 4 липня. В цю дату п’ять років тому на Софійській площі у Києві склали присягу на вірність Україні перші патрульні поліцейські, поклавши початок реформам у системі МВС.

В цей день бажаємо співробітникам поліції високих професійних досягнень, завжди бути відкритими, чесними і справедливими. Факти ICTV підготували привітання в листівках до Дня Нацполіції 2020.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

З Днем Нацполіції України – листівка

Листівка до Дня Нацполіції

З Днем Нацполіції – привітання

Привітання з Днем Нацполіції

Вітаю з Днем Нацполіції

Які ще професійні свята є в липні 2020

В середині літа професійне свято відзначають бортпровідники, рибалки, бухгалтери, продавці, працівники металургійної та гірничодобувної промисловості, PR-фахівці та системні адміністратори.

Є в календарі на липень і два великих церковних свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня) або Івана Купала і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).