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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 4 липня (КАРТА)

В Україні в суботу, 4 липня, синоптики прогнозують грози в одних регіонах і спеку в інших.

На Заході країни очікуються сильні грози. Температура вдень 23°-26°, вночі 16°-18 °.

У північних областях також пройдуть грози, проте повітря вдень прогріється до 33° вдень, вночі до 21°.

У центральних регіонах синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Стовпчики термометрів вдень покажуть 33°-36° вдень, вночі 18 ° -20 °.

Читайте: Спека і літні грози на Заході – погода на тиждень (КАРТА)

На Сході також буде досить сонячна погода, вдень 33°-35°, вночі 18°-22°.

Жителям південних областей варто приготуватися до того, що погода буде хмарною з проясненнями. Температура повітря вдень прогріється до 38°, вночі до 22°.

Погода в Украине на 4 июля (КАРТА)

Загалом погода у липні в Україні буде по-справжньому літньою. У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище 30°. На Закарпатті та в західних областях також буде спекотно – до +30°.

А от в останніх числах липня всю Україну накриють сильні зливи.

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