В Україні 4 липня відзначають День поліції, який був заснований у 2018 році указом президента України.

Реформа правоохоронної системи України стартувала у 2014 році, а уже 2 липня 2015-го парламент ухвалив закон Про Національну поліцію України. 4 липня на Софійській площі у Києві присягу на вірність українському народу склали перші співробітники нової поліції.

Також щорічно в першу суботу липня відзначають Міжнародний день Дніпра. Свято присвячене проблем третьої за величиною річки Європи. Крім того, Дніпро найдовша річка України. Загалом зараз довжина його русла становить 2 201 км.

В Україні також відзначають День судового експерта, який був заснований у 2009 році.

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Іменини: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

Народні прикмети на 4 липня:

Почуєте грім, то готуйтеся до затяжної негоди.

Помітите багато роса вранці, то до багатого врожаю.

Якщо сьогодні буде спекотно, то зима буде морозна, а якщо литиме дощ – сніжна.

Що не можна робити 4 липня:

Сьогодні заборонено обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Уникайте домашньої роботи.

Державні свята у 2020 році

У 2020 році в Україні буде багато державних свят. Також в деякі з них українці відпочиватимуть.

Частина з них мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.

Докладний календар державних свят в Україні – дивіться на Фактах ICTV.