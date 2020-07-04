У суботу, 4 липня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 13 місячний день.

У цей період добре складатимуться всі фінансові справи, ваша прибуток може подвоїтися, однак тільки при грамотному розпорядженні можливостями.

Щоб уникати конфліктів з близькими людьми, необхідно вчасно почути те, про що вам говорять.

Правильне розставляння пріоритетів допоможе вам визначитися, на що варто витратити свої сили найближчим часом.

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У 13 місячний день астрологи рекомендують приділити час фізичним навантаженням, а також звернути увагу на їжу, яку ви вживаєте в цей день.

Це вдалий час для вирішення складних питань і ділових переговорів, однак, в суботу, 4 липня, астрологи рекомендують відпочити перед майбутнім робочим тижнем.

Що можна робити в 13 місячний день: займатися спортом;

Що категорично не можна робити 4 липня: вступати в конфлікти з близькими людьми.

У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.