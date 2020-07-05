Гороскоп на 5 липня 2020 по картах таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 липня 2020 радить не поспішати і приймати важливі рішення, добре обміркувавши можливі ризики та прибутки, обравши, чого хочеться більше.

Туз жезлів з’являється завжди, коли ви відчуваєте бажання створити щось – і негайно.

Карта ідей, яскравих, як блискавка, раптових, як сало в шоколаді, жаданих, як величезний надувний фламінго на пляжі.

У сьогоднішньому гороскопі для всіх знаків зодіаку на 05.07.2020 вона саме для цього.

Обіцяє, що сьогодні вас відвідає надзвичайна ідея, яку негайно захочеться з ідеї перетворити на реальність.

Перевернута Вісімка чаш, навпаки, тримає.

Каже – подумайте, що можна втратити. Чим ви ризикуєте. Хай навіть не грошима, але часов, силами, відпочинком, можливо.

Скільки інших прекрасних речей можна зробити, може, ну її, цю ідею. Не ризикуєте – не втрачаєте, адже так?

Такий страх – це нормально, і острах – також нормальний. Але як зрозуміти, де страх без причини, а де шепоче здоровий глузд?

Для цього в гороскопі на 5 липня за картами таро є Четвірка мечів.

Знак, що не варто метушитись і не варто вирішувати просто зараз. Швидкі ідеї можуть бути необдуманими, швидкий страх може бути безпідставним.

Ще лише неділя, витратьте цей день на спокійне зважування всіх за та проти і ще на маленький шматочок відпочинку.

В кінці дня (ну, до понеділка найпізніше) все стане по місцях, ви знатимете, що робити.

Не варто непокоїтись – бажання діяти, розпалене першою картою, нікуди не зникне, а робити щось чи ні – остаточне рішення все одно за вами.

Гороскоп на липень

Українська астролог Марина Скаді склала докладний гороскоп на липень 2020 для всіх знаків зодіаку.

До 13 липня Меркурій пробуде у фазі ретроградності, що змушуватиме людей змінювати свої плани.

Однак друга половина місяця буде більш сприятливою і більшість знаків зодіаку відчують позитивний вплив на всі сфери життя.

Джерело: А как вам такой расклад