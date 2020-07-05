День військово-морських сил України 2020 - привітання в СМС

День військово-морських сил України відзначається 5 липня.
Дату указом президента було відновлено у 2015 році: з того часу день ВМС святкується першу неділю липня.
Починаючи з часів Русі, флот відігравав важливу роль у становленні української незалежності.
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Якщо ваші друзі та близькі причетні до Дня військово-морських сил України, Факти ICTV пропонують добірку святкових СМС-повідомлень, щоб ви не забули привітати своїх захисників.
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Морякам ВМС честь і хвала,
Хай шлях ваш висвітлює яскрава зірка,
Нехай служба буде мирною завжди,
Нехай буде благосклонною доля.
Тебе, коханий, з нетерпінням очікую,
Я за тобою дуже сумую,
У свято я шлю тобі привіт,
Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.
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Любі хлопці, вас вітаємо,
Звісно, щастя побажаємо,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
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Військові моряки, капітани,
Ви надійний захист країни,
Просочені сіллю, ви багато чого побачили,
З морською безоднею ви на Ти.
Зі святом ВМС вітаю,
А тебе, коханий, більше всіх,
Нехай надія, як сонце сяє,
Нехай чекає тебе у всьому успіх.
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В День Військово-морського флоту ми вітаємо доблесних і вірних морських солдат України і бажаємо їм високого професіоналізму, міцного бойового духу, добрих перемог і нехай береже вас Господь!
Зі святом Вас і Ваші родини!
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 5-м липня, синку милий!
У повному календарі державних свят на 2020 рік зібрано усі важливі дати в Україні. Більшість із них також є державними вихідними.
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