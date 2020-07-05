День військово-морських сил України 2020 - привітання в СМС

День військово-морських сил України відзначається 5 липня.

Дату указом президента було відновлено у 2015 році: з того часу день ВМС святкується першу неділю липня.

Починаючи з часів Русі, флот відігравав важливу роль у становленні української незалежності.

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Якщо ваші друзі та близькі причетні до Дня військово-морських сил України, Факти ICTV пропонують добірку святкових СМС-повідомлень, щоб ви не забули привітати своїх захисників.

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Морякам ВМС честь і хвала,

Хай шлях ваш висвітлює яскрава зірка,

Нехай служба буде мирною завжди,

Нехай буде благосклонною доля.

Тебе, коханий, з нетерпінням очікую,

Я за тобою дуже сумую,

У свято я шлю тобі привіт,

Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.

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Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

Військові моряки, капітани,

Ви надійний захист країни,

Просочені сіллю, ви багато чого побачили,

З морською безоднею ви на Ти.

Зі святом ВМС вітаю,

А тебе, коханий, більше всіх,

Нехай надія, як сонце сяє,

Нехай чекає тебе у всьому успіх.

***

В День Військово-морського флоту ми вітаємо доблесних і вірних морських солдат України і бажаємо їм високого професіоналізму, міцного бойового духу, добрих перемог і нехай береже вас Господь!

Зі святом Вас і Ваші родини!

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 5-м липня, синку милий!

У повному календарі державних свят на 2020 рік зібрано усі важливі дати в Україні. Більшість із них також є державними вихідними.

Найбільшим липневим святом є День хрещення Київської Русі – України, яке відзначають 28 липня.