Обряди на Івана Купала мають містичні підтексти. Пошук цвіту папороті у нічному лісі, ігри з вогнем та страх перед водою у цей день наповнюють серця людей. І хоча нині це свято відзначать у честь християнського святого Івана Предтечі, всі ці обряди залишились.

Факти ICTV зібрали коротку інформацію про обряди на Івана Купала.

Збір трав на Івана Купала

З давніх часів вірили, що вода в цей день роса та трави мають неймовірні властивості. Тому пращури з самого ранку йшли у ліс чи поле на збір трав. Вмивались росою, щоб вберегти красу та силу.

У цей день починали заготовляти лікувальні трави.

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Вогнище на Купала

Під час гулянь в ніч на Купала розпалюють багаття, через яке прийнято стрибати. Якщо це робить чоловік з жінкою – їх кохання триватиме до кінця життя. Якщо стрибатиме дівчина – збереже вроду та молодість, а хлопець – багатство.

До вогнища в давнину приводили худобу, щоб дим захистив її від злих духів. У вогонь кидали одяг хворої людини. Він символічно мав спалити хворобу.

Попіл виносили на город, щоб був урожай. Ним посипали грядки та засіяні поля.

Пошук цвіту папороті

Найвеселіше було під час вечірніх гулянь. На галявині під лісом розпалювали вогнище, а найсміливіша молодь йшли до лісу за цвітом.

За повір’ям, той хто знайшов цвіт – отримає торбу золота від духів лісу, багатство і вічну молодість.

Села слов’яни будували біля річок, щоб мати доступ до води. Річка була артерією між різними поселеннями – нею ходили до сусідніх сіл.

Так з’явилась ще одна традиція. У кінці народного гуляння, незаміжні дівчата з квітів робили вінки та кидали їх у воду. За повір’ям, той чоловік, що схопить віночок – одружиться на ній.

Заборони на Івана Купала

В давнину вважалось, що у ніч на Івана Купала прокидається уся нечисть. Тому потрібно бути пильним, не запрошувати на ніч гостей та не відкривати двері незнайомцям. Зась було купатись у водоймах – мавки могли затягнути під воду.

У цей день не давали у борг та не вимагали повернути гроші чи речі. Також закривалась торгівля – у цей день заборонено було продавати щось.