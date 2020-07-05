В Україні в неділю, 5 липня, очікується досить мінлива погода.

У західних регіонах країни буде хмарна з проясненнями погода. Вдень 25°-28°, вночі 13°-16°.

На Півночі синоптики прогнозують сильні грози. Температура вдень 27°-30°, вночі 19°-21°.

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У східних областях хмарна з проясненнями погода. Повітря прогріється до 35°-37 ° вдень і 17°-21°.

Жителям південних регіонів доведеться приготуватися до досить сонячної погоди, проте в Одеській області пройдуть грози. Стовпчики термометрів піднімуться до 39° вдень і 24° вночі.

Загалом погода у липні в Україні буде по-справжньому літньою. У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище 30°. На Закарпатті та в західних областях також буде спекотно – до +30°.

А от в останніх числах липня всю Україну накриють сильні зливи.