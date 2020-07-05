Що не можна робити на Івана Купала 2020

Свято Івана Купала у 2020 році припадає на ніч з понеділка на вівторок, з 6 на 7 липня.

Це свято вважається найзагадковішим, а наші предки вірили у ворожіння та очищення тіла та душі за допомогою вогню та води.

На Івана Купала проводять багато обрядів та ворожінь, проте існують речі, які не варто робити у цей день.

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За давніми віруваннями на Івана Купала прокидається нечисть, яка може нашкодити людині чи забрати у потойбіччя. Тому у ніч з 6 на 7 липня спати не можна.

Також потрібно було вберегти будинок, щоб магічні істоти не змогли зайти до нього. Люди обвішували домівку різними травами: барвінком, любистком, коноплею, полином, вербою та кропивою.

Також українці вірили, що купатись у водоймах не варто, оскільки русалки, мавки чи інші водяні істоти можуть потягнути людину на дно.

Заходити у воду дозволялось вдень, 7 липня. Українці вірили, що цього дня вода очищує тіло людини від недуг та хвороб.

Окрім того, за давніми віруваннями не можна було продавати, позичати, віддавати що-небудь чи підбирати знайдені гроші. Адже так ціла родина могла збідніти.

До Івана Купала жінкам не можна було їсти ягоди. Наші предки вважали, що дітям таких матерів, які не втримались, відмовлять у ягодах на тому світі.

Традиції на Івана Купала

У традиціях на Івана Купала переплелись як християнські, так і язичницькі обряди. У це свято молоді хлопці та дівчата збирались біля багаття, співали пісень та водили хороводи.

Також невід’ємною частиною святкування були стрибки через вогонь. Українці вірили, що так душа людини очищується, а пара, яка міцно трималася за руки під час стрибку, зміцнює свій союз.