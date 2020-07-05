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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 5 липня

Міжнародний день працівників морського і річкового флоту відзначають щорічно в першу неділю липня, а в 2020 році свято припадає на 5 число.

За церковним календарем 5 липня – Євсєєв день. Віряни вшановують священномученика Євсевія, який був єпископом Самосатським.

Іменини: Галактіон, Зіна, Юліан, Уляна, Євсей.

ЧитайтеЦерковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети на 5 липня:

  • Якщо вдень йтиме дощ, то це до гарного врожаю.
  • Якщо помітити ввечері росу, то наступного дня буде ясна погода.
  • Над берегами туман збирається – до сирої погоди.

Що не можна робити 5 липня:

  • Відмовтеся від гучних святкувань, зокрема не варто запрошувати гостей.
  • Не варто проводити масштабні фінансові операції.
  • Не вирушайте у довгу дорогу.

Державні свята у 2020 році

У 2020 році в Україні буде багато державних свят. Також в деякі з них українці відпочиватимуть.

Частина з них мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.

Докладний календар державних свят в Україні – дивіться на Фактах ICTV.

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