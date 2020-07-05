У неділю, 5 липня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 14 місячний день.

Вдалий час для кардинальних змін. Якщо раніше ви боялися зробити перший крок або ризикнути – сьогодні той день, щоб нарешті наважитися на те, про що ви так давно мріяли.

Питання з нерухомістю будуть не дуже добре вирішуватися, тому варто відкласти це на більш сприятливий день.

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У фінансових питаннях все складатиметься успішно, але не варто витрачати гроші на непотрібні речі, є ймовірність, що будете шкодувати про покупку.

5 липня буде вдалим для прийняття важливих рішень. Вдалий день для фізичних навантажень.

У 14 місячний день не рекомендується сваритися з близькими людьми.

У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.