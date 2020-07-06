Напередодні Івана Купала, тобто ввечері 6 липя, обов’язково потрібно прийти до річки, але купатися не можна в жодному разі.

За повір’ями, у цей вечір водяні та русалки можуть затягнути людину на дно.

А вагітним жінкам, дітям і людям похилого віку навіть не можна підходити до води. Наші предки вважали, що їхній організм недостатньо сильний, щоб чинити опір нечистій силі.

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Але зі сходом сонця 7 липня заборона на купання знімалася.

Саме з настанням Івана Купала нечисть залишає водойми, а вода у них набуває магічних властивостей, вважали наші предки.

Існувала думка, що купання у цей день змиє всі захворювання і зміцнить імунітет.

У повір’ях відзначено, щоб магія купальської ночі подіяла на ваш організм, у воду необхідно входити з почуттям радості та подумки подякувати Купалі за те, що він вам подарує красу і здоров’я.

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