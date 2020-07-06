Гороскоп на 7 липня 2020 по картах таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 липня 2020 за картами таро радить в найпродуктивніший день робочого тижня знайти рівновагу між страхов ризикувати і найсміливішими мріями.

Якщо зможете це – зможете взагалі все.

П’ятірка чаш – перша карта гороскопу для всіх знаків зодіаку на 07.07.2020, потрібна всім, хто сумує за тим, як добре було раніше. Ну, тобто, просто всім.

Це карта спогадів про газовану воду з сиропом по три, долар по сім, ковід далекий і нестрашний.

Але найголовніше в П’ятірці чаш те, що не всі чаші на малюнку перекинуті.

Навіть якщо щось і довелося втратити – але ж ще не все.

Чим оплакувати те, що повернути не можна, краще почати будувати щось нове на фундаменті того, що вдалося вберегти, незважаючи ні на що.

Як це зробити? Відповідає Рицар чаш: з ідеалізмом та вірою в краще.

В цьому сила карти, в цьому її слабкість. Вона радить просто стрибати, ніби ви Альтаїр чи Еціо, а внизу на вас чекає персональний стіг сіна, здатний пом’якшити будь-який удар.

Це не завжди так, але просто наважитись і почати – це, все ж, добра порада. Не почавши, неможливо зрозуміти, станеться все чи ні.

Перевернутий маг – карта-пересторога в цьому розкладі.

Вона в гороскопі на 7 липня за картами таро попереджає про те, що завтра легко заблукати в ілюзіях.

Минулі карти до цього дуже заохочують: одна спонукає сумувати за минулим, інша мріяти про майбутнє.

Маг потрібен, щоб нагадати. Найважливіше – не просто почати, а почати діяти.

Лише так вийде не втратити зв’язок зі справжнім.

Тільки так і мрії, і досвід минулого працюватимуть на вас. Хіба це не гарантія гарного вівторка.

Гороскоп на липень

Астролог Марина Скаді у докладному гороскоп на липень 2020 для всіх знаків зодіаку розповіла, чого варто очікувати у другому місяці літа.

Оскільки планета Меркурій перебуватиме у фазі ретроградності до понеділка, 13 липня, цей період супроводжуватимуть невдачі. Друга половина липня обіцяє бути більш сприятливою.

Джерело: А как вам такой расклад