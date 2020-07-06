Івана Купала 2020: традиції і заборони

Івана Купала відзначають в ніч з 6 на 7 липня.

Раніше це свято співпадало з днем літнього сонцестояння та було присвячене сонцю. Проте через перехід на григоріанський календар дати почали різнитись у два тижні.

Також після прийняття українцями християнства це свято приурочили до дня Іоанна Христителя, аби не відмовлятись від язичницьких сталих традицій та не суперечити новій вірі.

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Традиції на Івана Купала

У традиціях святкування Івана Купала тісно переплелись язичницькі та християнські обряди.

У цей день люди вірили у магічні властивості чотирьох стихій: води, землі, вогню та повітря – тому усі ритуали та ворожіння були присвячені саме їм.

У ніч на Івана Купала молоді хлопці та дівчата збирались біля водойм, співали пісні біля багаття, водили хороводи.

Тоді вірили, що вода очищує людину, зцілює від різних хвороб. Вогонь, через який стрибали парами, очищав та зміцнював союз між ними.

Невід’ємна традиція на Івана Купала – пускати сплетені вінки по воді. Так молоді дівчата ворожили на судженого та на власну долю. Вважалось, якщо вінок не потоне, життя складеться щасливо. Якщо навпаки – чекають складнощі та нещастя.

В ніч з 6 на 7 липня на Івана Купала усі трави мали цілющі властивості. Знахарки, ворожки та звичайні люди збирали різнотрав’я, оскільки вірили, що саме у цей день вони здатні зцілювати недуги.

Найголовнішим ритуалом, який проводили на Івана Купала, був пошук квітки папороті. Вважалось, що вона здатна виконати будь-яке бажання людини. За повір’ям, вона цвіте лише у цей день і знайти її важко.

Також українці вірили, що на свято Івана Купала потрібно спалювати одяг хворих. Це допомагає позбутись усіх захворювань і людина одужає.

Заборони на Івана Купала

Окрім традицій та різноманітних обрядів, існували і заборони під час святкування Івана Купала.

Вважалось, що у ніч з 6 на 7 липня прокидається уся лісова нечисть і спати не можна було.

Купатись вночі також заборонялось, оскільки русалки могли затягнути під воду. У водойму дозволялось заходити вже у день 7 липня.

Брати у борг, продавати чи віддавати також не можна було. Українці вірили, що це може призвести до нещастя чи зубожіння.

Ворожіння на Івана Купала було невід’ємною частиною свята. Майже кожен обряд, який проводили, супроводжувався гаданням чи на судженого, чи на долю.

Найпоширенішими були ворожіння на багатті, на вінку, папороті, воді та на снах. Загалом ворожили саме дівчата, аби дізнатись чи буде її доля щасливою та як швидко вона знайде свого судженого.