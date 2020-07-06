Свято Івана Купала припадає у ніч з 6 на 7 липня. Цей день вважається одним із найзагадковіших свят.

Згідно з повір’ям у цю містичню ніч з’єднуються всі 4 божественні стихії: Земля, Вода, Вогонь і Повітря.

Івана Купала має дохристиянське коріння. Раніше його святкували у період з 20 по 22 червня. У цей день язичники поклонялися богам.

Після того, як християнство витіснило язичництво, свято приурочили до дня народження святого Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя.

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Спочатку його святкували 24 червня на третій день після літнього сонцестояння. Однак після переходу на новий стиль календаря, його почали відзначати 7 липня.

На Івана Купала дівчата традиційно ворожать, плетуть вінки та йдуть купатися.

Наші предки вірили, якщо в цей день піде дощ, то літо буде спекотним.

Вважається, що 6 липня ввечері потрібно обов’язково прийти до води, але купатись не можна.

Лише 7 липня можна було заходити до водойми, адже у цей день вода очищена від нечисті, яка може потягнути людину на дно. Також вода на Івана Купала змиває усі захворювання та зміцнює імунітет.

Окрім того, у ніч на це свято знахарки збирали трави, оскільки вірили, що вони набувають цілющої сили.

У купальську ніч прийнято ворожити на судженого. Для цього ворожіння використовували спеціальні квіти – богатки. Ще одна традиція – стрибки через багаття. Вважалося, якщо пара, перестрибуючи через вогонь, триматиметься за руки, вони будуть разом, якщо ні – пара скоро розлучиться.

Також українці вірили, що на Івана Купала не можна нічого віддавати, продавати та позичати, інакше родина може збідніти.