Всесвітній день поцілунку 2020 - привітання в листівках

Всесвітній день поцілунку 2020 відзначають 6 липня.

Поцілунок є одним із найкращих способів виразити своє кохання, вдячність, захоплення та повагу до людини.

Один із письменників колись сказав: Поцілунки – це те, що залишилося у людей від райського мови.

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У Всесвітній день поцілунку 2020 Факти ICTV підготували найкращі привітання із цим ніжним святом у листівках.

Для того, аби не пропустити жодного свята, Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік, де зібрані усі важливі дати, які не святкують на державному рівні.

Наприклад, 11 липня відзначається Всесвітній день шоколаду, 12 липня (друга неділя липня) – День рибалки.