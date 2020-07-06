Всесвітній день поцілунку 2020: експерт розповіла про культуру любовних ігор в Україні

6 липня відзначають Всесвітній день поцілунку 2020. Як до поцілунків ставляться українці, чи можна в Україні цілуватися на людях і чи доречно викладати фото та відео із зображенням любовних ігор у мережу?

Про це Факти ICTV розпитали етикет-коуча, автора навчальних програм з сучасного етикету і елегантності Юлію Савчук.

– Юліє, чи вкладається в поцілунок багато сенсу в українській культурі? У деяких країнах – це дуже інтимний момент. Як до цього ставляться в Україні?

– Якщо ми говоримо про поцілунок між у парі, це завжди інтимний момент у будь-якій країні і у будь-якій культурі.

Що стосується вітальних і дружніх поцілунків, тут обмежень немає. Все залежить від того, як до цього ставляться у колі ваших близьких.

На мою думку, в українській культурі немає якогось особливого, позитивного або негативного ставлення до поцілунків.

– Чи люблять українці цілуватися?

– Я не проводила спеціального дослідження. Так, напевно. Але перегнати французів в їхній любові вітати один одного поцілунками нам навряд чи вдасться.

– Чи заведено в Україні цілуватися на людях – що про це говорять норми етикету?

– Цілуватися на людях, як і занадто яскраво проявляти у суспільстві свої ніжні почуття, у будь-якій країні вважається ознакою поганого тону. До речі, зверніть увагу, як поводяться на публіці герцог і герцогиня Кембриджські – завжди стримано і шляхетно.

Не слід думати, що ці норми стосуються лише королівських осіб. Коли ми виходимо з дому, ми робимо візит цілому місту. Давайте поважати себе і навколишніх.

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– Де можна цілуватися в Україні, не порушуючи норм етикету. Які поцілунки доречні?

– Якщо говорити про любовні поцілунки, то цілуватися можна в місцях, де ви не будете змушувати людей ставати мимовільними свідками вашої любовної гри.

Тому не рекомендується цілуватися на пляжах, в ресторанах і кафе, в торгових центрах, в кінотеатрах, в чергах, на зупинках і в громадському транспорті.

– А щодо дружніх поцілунків під час зустрічі?

– Привітальні поцілунки у щічку з родичами і друзями дозволені у неформальній обстановці. Однак слід пам’ятати, що під час таких поцілунків ми, насправді, просто торкаємося щоками і умовно цілуємо повітря.

Загалом норми етикету у контексті спілкування в колі сім’ї і близьких не такі суворі, як, наприклад, на протокольних або ділових заходах.

Просто, пам’ятайте, головне правило: ви не повинні змушувати людей навколо відчувати дискомфорт або ставити їх у незручне становище.

– Чи дозволяє поцілунки діловий етикет? Які саме?

– Діловий етикет не передбачає вітання за допомогою поцілунку. Слід обмежитися рукостисканням, або усним привітанням.

– Чи прийнято цілувати руку в Україні – коли і де це доречно?

– Поцілунок руки доречний у світських ситуаціях. Однак, згідно з етикетними нормами, цілувати варто лише руку заміжньої дами. В інших випадках можна обмежитися світським рукостисканням або усним привітанням.

Також слід пам’ятати, що і для поцілунку, і для рукостискання право першою подати руку належить саме жінці.

– Якщо говорити про романтичні стосунки між парою. На якому етапі варто цілувати партнера? Чи є рекомендації у правилах етикету?

– Етикет – це не кримінальний кодекс, він носить рекомендаційний характер і розроблений для того, щоб нам було комфортно співіснувати.

Правила етикету не регламентують питання любовних або сексуальних стосунків.

Час для першого поцілунку кожен визначає для себе сам. Тут не може бути ні суворих норм і рекомендацій, ні правильного і неправильного часу. Все дуже індивідуально.

– Поцілунки серед чоловіків – що про це говорять норми етикету в Україні?

– Норми етикету не мають жорстких регламентацій, особливо це стосується поцілунків та інших сімейних традицій. Ви маєте право робити так, як заведено у вас в родині, якщо це влаштовує кожного його члена і не порушує особисті кордони.

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– Чи доречно викладати фото і відео з поцілунками у соцмережі? Що про це говорить етикет?

– У цифровому світі діють такі ж норми поведінки, як і в нашому повсякденному житті.

Часто у користувачів виникає ілюзія, що в онлайн просторі можна собі дозволяти робити речі, які неприйнятні в реальному житті: писати образливі коментарі під чужими постами, грубіянити незнайомим людям, вправлятися в дотепності під фотографіями знаменитостей, виставляти свої відверті еротичні фото.

Насправді, в онлайні варто дотримуватися таких же норм, як і в оффлайн-просторі, а також підходити усвідомлено до фото та відео, які розміщуємо в мережі.

Якщо говорити про правила хорошого тону, то краще уникати публікації своїх фото і відео з сексуальним підтекстом.

Людмила Грубнік