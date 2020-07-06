У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують дощі та грози майже на всій території України. Сухо буде тільки на сході.

У південних і східних областях температура повітря сягатиме +38.

У центрі країни – від +31 до +37. На півночі – до +33.

На заході прохолодно – максимум +21.

У Києві дощ, гроза, вночі 19-20, вдень 28-30 вище нуля.

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У середу, 8 липня, на заході України дощі припиняться, але зона опадів переміститься на всі інші регіони. Майже всюди похолодає.

Тільки на сході очікується +36, на півдні перепади від +25 до +34.

У центральних областях +27, на заході та півночі +23.

У столиці дощ, вночі 16-18, вдень 21-23 градуси тепла.

На четвер, 9 липня, дощі і грози прогнозують на сході, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Температура повітря на півдні і в східних областях – до +31, у центрі +27.

На півночі +25, у західних регіонах – від +20 до +24.

У Києві без опадів, вночі 13-15, вдень до +25.

У п’ятницю, 10 липня, на всій території країни встановиться суха погода.

У південних і східних областях +28 +31, в центрі +25 +30.

На заході і півночі – від +23 до +26.

У Києві сухо, вночі 13-15, вдень 23-25 ​​градусів тепла.

Синоптики прогнозували, що погода у липні в Україні буде по-справжньому літньою.

30-градусну спеку вони обіцяють на півдні, заході та у Києві.

Проте наприкінці місцяя всю Україну накриють сильні зливи.