У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують дощі та грози майже на всій території України. Сухо буде тільки на сході.
У південних і східних областях температура повітря сягатиме +38.
У центрі країни – від +31 до +37. На півночі – до +33.
На заході прохолодно – максимум +21.
У Києві дощ, гроза, вночі 19-20, вдень 28-30 вище нуля.
Читайте: Температура вище 30 градусів і зливи: якою буде погода влітку 2020
У середу, 8 липня, на заході України дощі припиняться, але зона опадів переміститься на всі інші регіони. Майже всюди похолодає.
Тільки на сході очікується +36, на півдні перепади від +25 до +34.
У центральних областях +27, на заході та півночі +23.
У столиці дощ, вночі 16-18, вдень 21-23 градуси тепла.
На четвер, 9 липня, дощі і грози прогнозують на сході, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Температура повітря на півдні і в східних областях – до +31, у центрі +27.
На півночі +25, у західних регіонах – від +20 до +24.
У Києві без опадів, вночі 13-15, вдень до +25.
У п’ятницю, 10 липня, на всій території країни встановиться суха погода.
У південних і східних областях +28 +31, в центрі +25 +30.
На заході і півночі – від +23 до +26.
У Києві сухо, вночі 13-15, вдень 23-25 градусів тепла.
Синоптики прогнозували, що погода у липні в Україні буде по-справжньому літньою.
30-градусну спеку вони обіцяють на півдні, заході та у Києві.
Проте наприкінці місцяя всю Україну накриють сильні зливи.