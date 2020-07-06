Морський сезон відкрито. Куди українці можуть полетіти і за скільки

Валіза, обов’язкова маска на обличчі та антисептик, обов’язкова перевірка документів та температури на вході – нові реалії аеропортів.

Перший чартерний літак з України відправився ще минулого тижня. Він доправив відпочивальників до Албанії. Цього ж тижня ще кілька країн дозволили в’їзд українцям. Тож в аеропортах подекуди вже тиснява.

У Туреччину перший літак полетів з Харкова.

Свої кордони для українських чартерних рейсів відкрили поки що, лише 5 країн. Албанія, Туреччина, Чорногорія, Хорватія та Єгипет.

У країні фараонів перший борт з українцями зустрічали зі скрипкою та шампанським. Весь багаж обробляли антисептиком – просто біля літака.

Славетний єгипетський all-inclusive: турист нічого не торкається, все за склом, прибирання номерів наче у фантастичних фільмах. Тур до Єгипту за системою all-inclusive вам обійдеться в середньому $400 за тиждень.

А от, щоб потрапити до Чорногорії, треба буде ще здати тест на коронавірус. Це одна з умов в’їзду. Можна ПЛР або ІФА. Головне за 72 години до прильоту.

Один з бонусів відпочинку у Чорногорії – повна зупинка круїзного туризму.

Це вплинуло на чистоту і без того мальовничого Адріатичного узбережжя. А також на кількість відпочиваючих.

За тур до Чорногорії вам доведеться викласти €300 за тиждень із сніданками. Це на 20 % дешевше за минулорічні ціни.

Чартерні рейси до вересня літатимуть і до іншої балканської країни – Хорватії.

Зазвичай європейські кусючі ціни, цього року хорвати вирішили не піднімати – через незвичний сезон. Тур обійдеться в середньому €450 за 7 днів.

До Хорватії можна дістатися не тільки літаком, а й автівкою. Транзитний проїзд через свою територію українцям дозволила Угорщина. Для цього потрібно заповнити 2 анкети – для угорських та хорватських прикордонників. І обов’язково мати оплачене бронювання житла.

Найдешевше ж обійдеться поїздка до Албанії. Бо турпотік туди зараз мінімальний. До країни їдуть лише білоруси та українці. Громадяни ЄС поки утримуються від поїздок.

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Ціни потішать туристів навіть із невеликим бюджетом. Тури на тиждень стартують від €200.

Куди ще можна поїхати? Наприклад, до США. Українцям, на відміну від європейців, в’їзд дозволено, але авіаперевізники регулярні рейси поки туди не поспішають відновлювати.

А ось країни Євросоюзу для українців, поки що залишаються закритими.

Карантин змушує українських авіаперевізників міняти підходи. Незабаром у Борисполі відкриють лабораторію, де оперативно можна буде здати тест на Covid-19. Результат за 4 години. Це сприятиме збільшенню рейсів. Адже з’являється інформація, що за наявності тестів деякі країни готові відкрити кордони для українців. Наприклад, Емірати.

Щоб Covid не затьмарив відпустку, експерти радять не економити на страхуванні, особливо зараз. Вартість звичайної страховки 300 грн, так званої розширеної до 700. Але туди входить навіть квиток у зворотній бік, якщо раптом ви пропустите рейс через хворобу.

Через карантин в Україні багатьом доведеться змінити свої плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріоритетним для багатьох стане внутрішній туризм у межах України. Подорожувати можна буде Карпатами або на Чорному та Азовському морях.