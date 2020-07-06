Пристрасні і емоційні поцілунки – те, що робить відносини особливими. Є три знака зодіаку, які краще за інших цілуються. З ними легко досягти ейфорії і отримати незабутні відчуття. Вони з легкістю пробуджують в партнері нові почуття, не схожі на інші.

Овен

Ніжними поцілунками дарують партнеру почуття ейфорії. Після їх поцілунків хочеться пурхати і бути на одній хвилі ніжності.

Незважаючи на те, що Овен не любить цілуватися часто, це не заважає йому займати першу позицію серед всіх самих пристрасних знаків зодіаку.

Їх темперамент пробуджує в другій половинці яскраві емоції і бажання бути слабкою.

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Телець

Представники цього знака зодіаку здатні на всю зачарувати партнера. Тонкі поцілунки дарують незабутню пристрасть. Телець здатний подарувати партнеру почуття умиротворення. Однак не з кожною людиною цей знак зодіаку може таким бути.

Телець завжди намагається бути емоційним і яскравим, таким, щоб назавжди запам’ятатися своєму партнерові.

Близнюки

Цей знак зодіаку любить легкі й повітряні поцілунки. Близнюки цілуються часто і діляться дотиками не тільки по любові. Вони люблять увагу і ніжність, вони вразливі, але водночас і чутливі.

Близнюки часто цілують ненав’язливо і шукають в усьому романтику, але від експериментів найчастіше не відмовляються.

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