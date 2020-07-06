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Що робити, якщо телефон впав у воду
Факти / Lifestyle
Що робити, якщо телефон впав у воду

Що робити, якщо телефон впав у воду

Падіння телефону в воду – одна з найпоширеніших проблем серед власників гаджетів. Не завжди вдається врятувати “потопельника” після такої зустрічі, але якщо ви спробуєте щось зробити, шанс, що ваш телефон після потрапляння в воду працюватиме, підвищиться.

КРОК 1. Дістаньте телефон якомога швидше з води

Чим менше часу ваш пристрій проведе в контакті з вологою, тим більша ймовірність, що він буде ще в робочому стані.

КРОК 2. Вимкніть і розберіть смартфон

Найважливіше – дістати батарею. У більшості пристроїв для цього необхідна спеціальна викрутка. Якщо ви залишите батарею в телефоні, то через струм, який продовжить йти по мікросхемах, окисляться контакти. В такому випадку сподіватися, що телефон після води буде робочим, вже не варто.

КРОК 3. Потрясіть телефон

Після того, як ви розібрали свій пристрій, витягли батарею, карту пам’яті та SIM-карту, потрясіть телефон, щоб позбутися від залишків води.

КРОК 4. Опустіть смартфон у рис або сіль

Сипучі речовини допоможуть витягнути з пристрою зайву вологу.

КРОК 5. Покладіть телефон у спиртову рідину

Налийте в миску спиртової рідини і залиште телефон у ній на півгодини. Після того, як пройде час, витягніть його і залиште сохнути на добу. Не намагайтеся включити телефон. Спиртова рідина допоможе запобігти корозії і видалить вологу зі смартфона.

КРОК 6. Віднесіть телефон у ремонт

Навіть якщо ваш пристрій після сушки запрацював, то варто віднести його на діагностику до фахівців, щоб уникнути проблем з його працездатністю в майбутньому.

Фото: Dreamstime

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