Що робити, якщо телефон впав у воду

КРОК 1. Дістаньте телефон якомога швидше з води
Чим менше часу ваш пристрій проведе в контакті з вологою, тим більша ймовірність, що він буде ще в робочому стані.
КРОК 2. Вимкніть і розберіть смартфон
Найважливіше – дістати батарею. У більшості пристроїв для цього необхідна спеціальна викрутка. Якщо ви залишите батарею в телефоні, то через струм, який продовжить йти по мікросхемах, окисляться контакти. В такому випадку сподіватися, що телефон після води буде робочим, вже не варто.
КРОК 3. Потрясіть телефон
Після того, як ви розібрали свій пристрій, витягли батарею, карту пам’яті та SIM-карту, потрясіть телефон, щоб позбутися від залишків води.
КРОК 4. Опустіть смартфон у рис або сіль
Сипучі речовини допоможуть витягнути з пристрою зайву вологу.
КРОК 5. Покладіть телефон у спиртову рідину
Налийте в миску спиртової рідини і залиште телефон у ній на півгодини. Після того, як пройде час, витягніть його і залиште сохнути на добу. Не намагайтеся включити телефон. Спиртова рідина допоможе запобігти корозії і видалить вологу зі смартфона.
КРОК 6. Віднесіть телефон у ремонт
Навіть якщо ваш пристрій після сушки запрацював, то варто віднести його на діагностику до фахівців, щоб уникнути проблем з його працездатністю в майбутньому.