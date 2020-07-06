Що робити, якщо телефон впав у воду

Найважливіше – дістати батарею. У більшості пристроїв для цього необхідна спеціальна викрутка. Якщо ви залишите батарею в телефоні, то через струм, який продовжить йти по мікросхемах, окисляться контакти. В такому випадку сподіватися, що телефон після води буде робочим, вже не варто.