20-21 червня у спортивній Одесі пройшли дві події у світі боксу: серія безкоштовних відкритих тренувань та професійний турнір.

Організатором заходів виступила Федерація боксу Одеської області на чолі з Халідом Мусаєвим.

Відкриті тренування на свіжому повітрі, на пляжі Дельфін на березі моря, зібрали сотні любителів боксу. Під керівництвом провідного тренера області Сергія Антонова юні спортсмени відпрацьовували удари, проводили тренування на розвиток різних груп м’язів.

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Чемпіони, відомі боксери, новачки та просто любителі тренувалися разом. Тренування відвідав і старший тренер молодіжної збірної команди України Олег Кудінов.

За словами президента ФБОО Халіда Мусаєва, схожі заходи проводитимуться на постійній основі.

– Популяризація боксу, зокрема, серед дітей та молоді – один з пріоритетів нашої Федерації. Тому ми постійно проводимо просвітницьку роботу, заохочуємо підростаюче покоління займатися боксом. Навіть якщо не кожен з них вийде у майбутньому на професійний ринг або завоює чемпіонський титул, у будь-якому разі, заняття боксом корисні як для здоров’я, так і для становлення особистості, – упевнений Халід Мусаєв.























Спортивні вихідні в Одесі організувала ФБОО під керівництвом Халіда Мусаєва / 6 фотографий

Ще одна знакова подія спортивної Одеси – у спорткомплексі НУ ОЮА пройшов вечір професійного спорту, організований Федерацією боксу Одеської області і промоутерською компанією Top Boxing Generation.

У турнірі взяли участь 14 пар спортсменів. Як заявив президент Федерації Халід Мусаєв, турнір був проведений на високому рівні – спортсмени показали гідний професійний рівень, склавши один одному конкуренцію, тому бої вийшли напруженими і видовищними.