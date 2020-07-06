Ніч на Івана Купала 2020 року - традиції

Івана Купала 2020 припадає на вівторок – 7 липня. Це одне з найдавніших язичницьких свят літнього сонцестояння. Воно вихваляє цвітіння і родючість.

Ніч на Івана Купала наповнена містикою та увібрала у себе чимало традицій, яких дотримувались попередні покоління.

Загалом обряди мають певну послідовність, а саме:

поставити купальське деревце;

водити довкола деревця танки та співати пісні;

розпалити вогнище та стрибати через нього;

розірвати деревце;

спалити або втопити у воді опудало;

пускати вінки у воду;

співати та водити танки усю ніч.

Однак основними традиціями, про які знають усі, є стрибки через вогнище та пускання вінків.

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Купальське вогнище

На просторій території (на галявині) розпалюють велике багаття, через яке стрибають парами або хлопці та дівчата поодинці.

Згідно зі старовинними переказами, купальське вогнище наділене магічною силою. Так, усі, хто стрибає через нього, проходять своєрідний ритуал очищення.

Велику увагу приділяють також закоханим. Вважається, якщо пара стрибає, взявшись за руки і вони залишаються з’єднаними, то пара все життя проживе разом.

А от в давнину, якщо жінка на Івана Купала не прийшла до вогнища, її вважали відьмою.

Дівочі вінки

Опісля втоплення опудала, дівчата тікають від хлопців до води, аби поворожити. Там вони запалюють свічки, ставлять їх на свої вінки та пускають на воду.

Поки вінки пливуть, дівчата йдуть біля річки та співають. Вважалося, у який бік попливе вінок, звідти і має прийти сужений.

До речі, часто хлопці навмисно ловили вінки своїх дівчат, заздалегідь дізнаючись, яким він буде.

Якщо ж вінок потонув, це сприймали як знак, що дівчина ніколи не вийде заміж.

Квітка папороті

Одна з найвідоміших традицій на Івана Купала – шукати цвіт папороті, який, за повір’ям, з’являється лише на купальську ніч.

За давньою легендою, папороть цвіте лише одну коротку мить найкоротшої у році ночі – на Івана Купала.

Однак здобути квітку папоротника досить важко, адже нечиста сила береже її від людського ока.

Той, хто знайшов квітку, починає розуміти мову звірів і птахів та може зцілювати хворих.

Ворожіння на Івана Купала

Ще одна давня традиція – ворожіння. Можна спробувати попитати свою долю або дізнатися, ким буде ваш сужений та звідки його чекати.

Факти ICTV підібрали 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала, які збереглися до наших днів.