У ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначать Івана Купала. Ворожіння в цей день є традицією свята.

Також на Івана Купала молоді люди стрибають через багаття, плетуть вінки, водять хороводи, збирають трави і зустрічають світанок.

Це язичницьке свято вважають наймістичнішим у році і вірять, що в цей день оживає вся нечисть. Його відзначають вночі, щоб не спати.

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Факти ICTV зібрали три найкращих способи ворожінь на кохання на Івана Купала.

Івана Купала: ворожіння на судженого по вінку

Для цього ворожіння необхідно сплести вінок і опустити на воду в річці або озері. Якщо він потоне, тоді варто чекати зради з боку судженого. Якщо він розплететься, тоді шлюбу в цьому році не буде. Якщо поплив далеко – до швидкого весілля.

Також вінок кидають у багаття. Хто його перехопить, той і буде судженим.

Івана Купала: ворожіння на заміжжя по травах

З 6 на 7 липня дівчині необхідно наосліп зібрати квіти і трави, а прийшовши додому, заховати їх під подушкою до ранку.

Якщо вийшло зібрати 12 різних трав, тоді скоро на неї чекає заміжжя.

Івана Купала: ворожіння на майбутнє по воску

Необхідно взяти тонку свічку, поламати її на три частини і розплавити на вогні. Після цього рідкий віск вилити в глибоку посудину з водою і спостерігати за фігурами, які він прийматиме.

Якщо це образ валізи або сумки, тоді на дівчину чекає багатство. Форма квітки — до нових романтичних відносин; зірка — до удачі; смужки — до подорожей; хвиля — до виконання бажань; коло — до весілля; серце — до справжнього кохання.

Обряди на Івана Купала

Івана Купала 2020 припадає на ніч з понеділка на вівторок – 6-7 липня. Свято вихваляє цвітіння і родючість.

Ця ніч наповнена містикою і увібрала в себе багато обрядів, яких дотримувалися попередні покоління.

Обряди на Івана Купала пов’язані з природними стихіями – вогнем і водою. На свято встановлюють купальське деревце і водять навколо нього хороводи.

Також стрибають через багаття і топлять у воді опудало.