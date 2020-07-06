Всесвітній день поцілунків 2020: топ-5 гарячих поцілунків зірок

Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно 6 липня. Свято, яке виникло в кінці XIX століття у Великій Британії, відзначають у понад 60 країнах. Факти ICTV зібрали п’ятірку найпалкіших поцілунків зірок, які здійняли хвилю обговорення в мережі.

5 місце. Микита Добринін і Дар’я Квіткова

Цього поцілунку чекала майже вся країна, дивлячись романтичне шоу Холостяк-9. Даша не тільки отримала троянду від Микити, але і каблучку разом із пропозицією одружитися. Цього року у травні пара офіційно стала подружжям.

4 місце. Моніка Беллуччі та Алекс Лутц

Під час 70-го Каннського фестивалю актриса та французький комік шокували всіх пристрасним поцілунком, що викликало у глядачів багато обговорень. Проте виявилось, що цей поцілунок був запланований Монікою, а Лутц просто підіграв актрисі, оскільки сам не сподівався на це.

3 місце. Сандра Баллок і Скарлетт Йоганссон

Цей спланований поцілунок під час отримання премії MTV Generation Award 2010 був спробою Сандри відвернути увагу фанатів та преси від обговорень зради свого чоловіка.

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2 місце. Мадонна та Дрейк

На сцені Coachella 2015 відбувся не менш гарячий поцілунок між Мадонною та Дрейком. Проте приводом для обговорень стала саме реакція репера, де він ніби-то з огидою витирав губи. Але пізніше Дрейк пояснив, що ця реакція – не більше, ніж шок.

1 місце. Настя Каменських і Надя Дорофєєва

Про пристрасний поцілунок на фіналі M1 Music Awards 2016 говорять і досі. Звісно, він був запланований для того, аби створити справжній ажіотаж.

Для тих, хто вирішив привітати друзів чи знайомих з цим святом, ми підготували листівки з Всесвітнім днем поцілунку.