Щороку Всесвітній день поцілунку відзначають 6 липня. Його святкують у понад 60 країнах світу.

Цей день виник у Великій Британії у ХІХ столітті, а в кінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія. Вона вивчає поцілунок і його вплив на організм людини.

До речі, науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть в середньому на 12 років довше.

Іменини 6 липня святкують Олександр, Олексій, Антон, Артем, Петро, ​​Святослав, Федір.

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За народним календарем, 6 липня відзначають день Горпини Купальниці. Наші предки вважали, що саме у цей день потрібно скупатися в річці. Це принесе здоров’я і молодість.

Народні прикмети на 6 липня:

Якщо падає дощ, то через п’ять днів буде сонячна погода.

Після дощу веселка довго тримається – до дощової погоди.

Якщо мурашки вдень в мурашник сховалися – до негоди.

Що не можна робити 6 липня:

Не варто виносити сміття, особливо після заходу сонця.

Не можна сваритися з рідними і злитися на них за щось.

До речі, у церковному календарі на липень 2020 також є два великі свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).

А ще цьогоріч 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.