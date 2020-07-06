Щороку Всесвітній день поцілунку відзначають 6 липня. Його святкують у понад 60 країнах світу.
Цей день виник у Великій Британії у ХІХ столітті, а в кінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія. Вона вивчає поцілунок і його вплив на організм людини.
До речі, науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть в середньому на 12 років довше.
Іменини 6 липня святкують Олександр, Олексій, Антон, Артем, Петро, Святослав, Федір.
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За народним календарем, 6 липня відзначають день Горпини Купальниці. Наші предки вважали, що саме у цей день потрібно скупатися в річці. Це принесе здоров’я і молодість.
Народні прикмети на 6 липня:
- Якщо падає дощ, то через п’ять днів буде сонячна погода.
- Після дощу веселка довго тримається – до дощової погоди.
- Якщо мурашки вдень в мурашник сховалися – до негоди.
Що не можна робити 6 липня:
- Не варто виносити сміття, особливо після заходу сонця.
- Не можна сваритися з рідними і злитися на них за щось.
До речі, у церковному календарі на липень 2020 також є два великі свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).
А ще цьогоріч 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.