Зачіски для пляжу: 5 найзручніших

У подорож дівчата ретельно підбирають гардероб, аксесуари і, найголовніше, купальник. Проте ще не всі визначилися до кінця, яку зачіску вони носитимуть на морі.
Кінські хвости і складні плетіння набридли і віднімають багато часу.
Читайте: Де купатися у Києві – кращі пляжі 2020
Факти ICTV підібрали п’ять найзручніших зачісок для пляжу.
Два пучка
За кілька хвилин можна зробити дуже милу і жіночну зачіску у вигляді двох пучків. Їх можна зібрати вгорі і знизу голови, як більше подобається.
Хвіст русалки
Розпатлана коса є найпопулярнішою зачіскою на пляжі. Її можна зробити прямою, боковою або заплести дві коси. Заплітати її можна в самому низу на потилиці або зверху.
Зачіски з банданою або хусткою
Для стильної і зручної зачіски буде достатньо закрутити пучок і пов’язати яскраву хустку навколо нього або голови. Часу на таку зачіску йде мінімально, а носити її можна дуже довго.
Напівпучок
Як і раніше модний напівпучок ідеально підійде для пляжу. Така зачіска буде актуальна і для вечірки, і для відпочинку. Також можна зробити 2 напівпучка для отримання грайливого і жіночного образу.
Гладка зачіска з нижнім пучком
Класична зачіска — гладко зачесане волосся з пучком на потилиці. Його краще робити після виходу з води, коли волосся мокре.
Раніше, ми писали про найкращі пляжі Одеси і маршрути як дістатися до них.
Фото: GoRabbit, pinterest, beautylish.com.