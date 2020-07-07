7 липня День ангела святкує Іван. Це ім’я давньоєврейського походження, перекладається як благодать.

У дитинстві Іван зазвичай слухняний. Він любить слухати і бути почутим. Ще з самого дитинства батьки прищеплюють добрі риси характеру дитини.

Іван може поєднувати в собі найнесподіваніші і різноманітні якості: він може бути сильним і слабким, ніжним і розлюченим.

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У зрілому віці Іван намагається встигнути все і відразу, і у нього це виходить. Дійсно, більшість, за що береться Іван – виходить добре.

Факти ICTV підготували найкращі привтання з Днем ангела Івана в листівках.

У 2020 році в Україні відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Дивіться повний календар державних свят на 2020 рік.