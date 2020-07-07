День ангела Івана відзначають 7 липня. Ім’я Іван у перекладі з давньоєврейської означає милість Божа.

Згідно з церковним календарнм, віряни в цей день відзначають Різдво Предтечі та Іоанна Хрестителя Господнього. Іоанн був найближчим попередником Ісуса Христа.

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Також 7 липня відзначають Івана Купала, хоча християнська церква проти нього, бо свято має язичницьке коріння.

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Хай доля, удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

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З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров’я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вушко підказував!

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З Днем ангела, Іване! Зичу, аби ти завжди знаходив спільну мову зі своїм ангелом-охоронцем. Також, аби він завжди приходив тобі на допомогу у скрутні часи. А ти, зі свого боку, не змушував його червоніти. Зі святом!

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Ніхто з нас ніколи не бачив свого ангела-охоронця, проте, коли нам зле ми одразу про нього згадуємо. Зичу, аби він завжди був поруч і у радості, і у смутку. Також не забувай йому дякувати, коли життя демонструє найкращі боки.

Привітання зі святом Івана Купала

День ангела Івана також пов’язують зі святом Івана Купала, коріння якого тягнеться ще з часів язичників. Святкують його з 6 на 7 липня.

Раніше воно було присвячене Сонцю. Вважалося, що у цей день можна було очиститися та дізнатися майбутнє.

Найкращі привітання зі святом Івана Купала – дивіться на Фактах ICTV.