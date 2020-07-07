День ангела Іванни: привітання в СМС і листівках

7 липня День ангела святкують Іванни.

Це – жіноча форма від популярного чоловічого імені Іван, воно має значення – дарована Богом або Бог милостивий.

У День ангела Іванни Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках.

Читайте: Календар церковних свят на липень 2020

Привітання в СМС з Днем ангела Іванни

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Іванно, з Днем ангела!

Хай ангел-захисник завжди поруч буде!

Хай у житті щастить та

Трапляються лише добрі люди!

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Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із Днем ангела, Іванно!

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В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання в листівках з Днем ангела Іванни

У 2020 році українці відзначатимуть багато церковних свят.

Факти ICTV публікували календар церковних свят і поминальних днів на 2020 рік.