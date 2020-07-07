День ангела Іванни: привітання в СМС і листівках

7 липня День ангела святкують Іванни.
Це – жіноча форма від популярного чоловічого імені Іван, воно має значення – дарована Богом або Бог милостивий.
У День ангела Іванни Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках.
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Привітання в СМС з Днем ангела Іванни
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Іванно, з Днем ангела!
Хай ангел-захисник завжди поруч буде!
Хай у житті щастить та
Трапляються лише добрі люди!
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Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім’ї любов та шану
Із Днем ангела, Іванно!
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В День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
Привітання в листівках з Днем ангела Іванни
У 2020 році українці відзначатимуть багато церковних свят.
Факти ICTV публікували календар церковних свят і поминальних днів на 2020 рік.