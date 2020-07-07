Гороскоп на 8 липня 2020 за картами таро нагадує, що все стається не дарма, і якщо в вас немає сил і волі до життя і дій, можливо, варто знайти когось, хто поверне віру в себе.

Перша карта гороскопу для всіх знаків зодіаку на 08.07.2020 – перевернута Зірка – потрібна, щоб подивитись на себе в дзеркало і зізнатися, що, можливо, зараз не найкращий період життя. Можливо, ви втомились, Можливо, в вас не залишилось сил.

Можливо, вас не радують навіть нові омовки Кличка на щоденних брифінгах. Таке трапляється, і іноді просто позитивним мисленням і передивленням улюбленої комедії справуу не вирішити.

Двійка час знає, що може допомогти. Компанія і підтримка в такі часи – найкращий допінг, завдяки якому вдається не опускати руки, а продовжувати робити те, що потрібно. Поговоріть з тим, кому довіряєте, про те, як відчуваєте і що думаєте. Вислухайте, що скаже людина у відповідь.

С великою вірогідністю багато хто довкола вас так само не встигли пройти всі курси, навчитися грати на десяти музичних іструментах і накачатись так, що Росомаха би ридав. Можливо, всім вам після таких одкровень стане трохи легше.

Але найголовніша карта розкладу в сьогоднішньому гороскопі на 8 липня за картами таро – Повішений. Навіть якщо вам здається, що все зараз дарма, і немає сенсу щось робити, то ні, не дарма.

Не зараз, але потім весь час та сили, що було вкладено в роботу або навчання, перетворяться в навички, зв’язки, прибуток і повагу до себе. Просто продовжуйте робити те, що ви робите. І все вийде.















Гороскоп на 8 липня: день, коли дозволили емоційний допінг / 4 фотографии

Також астролог Марина Скаді у докладному гороскоп на липень 2020 для всіх знаків зодіаку розповіла, чого варто очікувати у другому місяці літа.

Джерело: А как вам такой расклад