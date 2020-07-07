Івана Купала 2020 святкують з 6 на 7 липня, у ніч з понеділка на вівторок.

Це свято відзначали ще до хрещення Русі і воно було присвячене сонцю. Після прийняття християнства наші предки приурочили його до дня Іоана Хрестителя.

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Привітання на Івана Купала отримували усі, оскільки у цей день будь-яка людина могла очистити свою душу та тіло, змінити свою долю на краще та дізнатись майбутнє.

У ніч з 6 на 7 липня, за давніми традиціями, потрібно стрибати через багаття, збирати лікарські трави, ворожити на вінках та купатися у річці на світанку.

Свято Івана Купала вважається наймагічнішим, тому українці вірили, що такі обряди принесуть удачу, достаток та щастя.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках на Івана Купала.

Традиції на Івана Купала

За давніми традиціями у ніч на Івана Купала, українці ставили купальське деревце, водили довкола танки та співали пісень. Також розводили багаття та стрибали через його.

Також у цю ніч дівчата плели вінки та пускали їх у воду, гадаючи на судженого та щасливу долю.

На Івана Купала найголовнішим обрядом був пошук квітки папороті, яка з’являлась лише у купальську ніч. Вважалось, що людина, яка знайде її, розумітиме мову звірів та птахів, зцілюватиме хворих.