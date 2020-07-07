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Найкращі привітання на Івана Купала у листівках

Івана Купала 2020 святкують з 6 на 7 липня, у ніч з понеділка на вівторок.

Це свято відзначали ще до хрещення Русі і воно було присвячене сонцю. Після прийняття християнства наші предки приурочили його до дня Іоана Хрестителя.

Читайте: Коли Івана Купала

Привітання на Івана Купала отримували усі, оскільки у цей день будь-яка людина могла очистити свою душу та тіло, змінити свою долю на краще та дізнатись майбутнє.

У ніч з 6 на 7 липня, за давніми традиціями, потрібно стрибати через багаття, збирати лікарські трави, ворожити на вінках та купатися у річці на світанку.

Свято Івана Купала вважається наймагічнішим, тому українці вірили, що такі обряди принесуть удачу, достаток та щастя.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках на Івана Купала.

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

Традиції на Івана Купала

За давніми традиціями у ніч на Івана Купала, українці ставили купальське деревце, водили довкола танки та співали пісень. Також розводили багаття та стрибали через його. 

Також у цю ніч дівчата плели вінки та пускали їх у воду, гадаючи на судженого та щасливу долю.

На Івана Купала найголовнішим обрядом був пошук квітки папороті, яка з’являлась лише у купальську ніч. Вважалось, що людина, яка знайде її, розумітиме мову звірів та птахів, зцілюватиме хворих.

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