Чартери в цивільній авіації – це прямі нерегулярні перельоти в певному напрямку. Їх організовують туроператори або інші сторонні замовники. Такі рейси виконуються на умовах орендного, або чартерного договору.

Види чартерних рейсів

Шаттл-чартери. Це ті рейси, які виконуються туди і назад. Наприклад, відвозять одну групу туристів і забирають тих, хто вже відпочив. Зазвичай, у високий сезон ціни на перельоти шаттл-чартерами досить високі.

Спліт-чартери. Частину шляху туристи летять регулярним рейсом, а іншу частину чартерним. Зазвичай такий вид використовується на далекомагістральних напрямках.

Полічартерні. Під час такого перельоту передбачено кілька пересадок із літака на літак. Зазвичай використовується під час перевезення на великі відстані.

Чартер із відстоєм. Літак привозить групу туристів на курорт, чекає, а потім забирає ту ж групу після закінчення їхніх путівок. Це найекономічніший вид чартерних перевезень, оскільки простій порожнього літака обходиться авіакампанії дешевше за переліт порожнього судна. Як правило, тури на чартері з відстоєм тривають не більше тижня, що є мінусом для багатьох відпочивальників.

Авіакомпанії в Україні, які займаються чартерними перевезеннями: SkyUp, Windrose, МАУ.

Як правило квитки на чартерні рейси вже входять до пакету туристичних послуг, але ви можете забронювати квитки і окремо. Для цього потрібно знайти потрібний рейс на сайті обраної авіакомпанії.

Знайти дешеві квитки не тільки на чартерні рейси, але і на регулярні досить просто. Головне знати декілька хитрощів. Ми зібрали для вас 14 прийомів, які допоможуть купити дешеві авіаквитки, в цьому матеріалі.