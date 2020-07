Багато країн світу все ще страждають від пандемії коронавірусу, яка застала людство зненацька у 2020 році. Нова інфекція принесла багато негараздів світу – економічну кризу, проблеми у системі охорони здоров’я, масовий карантин тощо.

Проте великі виклики підштовхують людство до нових звершень. Розроблення вакцини від Covid-19 ведуть неймовірно швидко, а різні компанії все більше звертаються до цифрових рішень.

Так, позитиву у пандемії завжди мало, але ті зміни, які нині відбуваються, найімовірніше, залишаться з нами назавжди.

Факти ICTV розповідають, як пандемія коронавірусу вплинула на наше життя і чого нам очікувати після неї.

Звичайно, не обійшлося без тих, для кого пандемія стала справжньою золотою жилою. Наприклад, компанія Amazon почала заробляти набагато більше, оскільки обсяги замовлень лише збільшувалися, адже багато людей сиділи вдома через карантин і надавали перевагу онлайн-замовленням товарів, а не особистому візиту в магазин.

Подібне відбувалося під час кожної великої пандемії на Землі. Завжди знаходилися ті, хто отримували певну вигоду від масової катастрофи. Проте чи варто звинувачувати продовольчі магазини, які піднялися завдяки тому, що люди почали запасатися харчами? Думаю, відповідь очевидна.

Водночас “компанії-переможці” потрапляють у поле зору для держав, які в часи пандемії зосередили в своїх руках різноманітні авторитарні важелі, щоб запобігти подальшому розповсюдженню інфекції.

Крім того, багато країн витрачають гроші на те, щоб підтримувати малий і середній бізнес, людей, які втратили роботу тощо. Так, деякі великі компанії, які пропонують свої послуги без потреби виходити з дому, стали ще більш успішними. Однак наприкінці вони можуть стати тими, з кого проситимуть найбільше.

У світі існують такі компанії, чий капітал більший за економіки деяких країн. Тому після такої великої витрати коштів на збереження більш-менш нормального життя, держави звернуться до компаній із проханням про допомогу.

Ми також побачили зміни, які імплементують країни і компанії у свої стратегії. Але найцікавіше в них – швидкість, з якою вони відбуваються. Раніше навіть для найменших зрушень знадобилося б багато часу, а у сучасних реаліях всі вмикають “турборежим”. І найбільше від цього можуть виграти саме працівники.

Адже пандемія завершиться, а нові посади, проекти тощо залишаться і компанії, які нічого не втратили за цей період навряд чи звільнятимуть найнятих ними працівників.

Проте це не єдиний позитив, який можна виокремити у нинішній ситуації.

Останнім часом науковці бачать надію у пандемії коронавірусу. Надію на те, що ці події багато чому нас навчать і залишать багато речей, які впровадили у ці скрутні часи.

Ізраїльський історик Ювал Ной Харарі заявив, що нині відбувається неймовірний підйом науки, дослідження стають найбільшим і найціннішим джерелом інформації. Навіть церква, яка часто конфліктує з наукою, радить своїм парафіянам залишатися вдома.

І ця здатність співпрацювати навіть в умовах, коли всі країни тяжіють до інклюзивності – значне набуття, яке має дозволити людям краще працювати один з одним у майбутньому.

Впливає це і на виробництво поки окремих груп товарів. Наприклад, коли медичні маски почали розкуповувати з неймовірною швидкістю навіть компанії, які не спеціалізуються на їхньому виробництві, мобілізували ресурси, щоб задовольнити попит.

Тоді не йшлося про конкуренцію, а лише про те, щоб допомогти один одному. І якщо подібна практика залишиться після пандемії, то ми зможемо багато чого досягти.

Ми вже бачимо, що Індія заявила про ініціативу щодо відеоконференції за участі лідерів країн Південної Азії для того, щоб розробити стратегію з боротьби з пандемією.

Звичайно, це дещо оптимістична позиція, однак не варто забувати, що світ вже не буде таким, як до пандемії. А в сучасному світі зміни будуть особливо відчутними.

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин США Шеннон О’Ніл вважає, що через фінансову кризу спричинену пандемією економіки сильно постраждають, але і зможуть стати більш стабільними.

Так, заради цього доведеться жертвувати прибутком заради готовності до непередбачуваних обставин.

Однак не лише на такому глобальному рівні відбуватимуться зміни. Дуже швидко після початку карантину ми відчули на собі його наслідки, наше життя змінилося, нам довелося адаптуватися до цих реалій. Але навіть ці важкі зміни здатні позитивно вплинути на нас.

Все існування людство веде боротьбу з різноманітними захворюваннями і часто вони ставали причиною, через яку ми ставали кращими. Наприклад, через численні пандемії в Європі звернули увагу на те, як виглядають міста.

Вони стали чистішими, зріс загальний рівень гігієни серед жителів. Можливо, нині відбудеться щось подібне: люди більше слідкуватимуть за гігієною, носіння масок під час звичайної простуди стане нормою, а дезінфекція приміщень не вийде з моди.

Covid-19 підштовхнув людей і до цікавих винаходів, які дозволяють “уникнути зараження”, але які можуть залишитися з нами на тривалий час.

Наприклад, у фінському супермаркеті з’явилися дверні ручки, які можна відкривати ліктем, а французький дизайнер Крістоф Гернігон змайстрував великі “абажури”, які слугують такою собі бульбашкою для людей, які бажають пообідати в ресторані, але не хочуть наражати на небезпеку інших відвідувачів.

Навіть дезінфікування поверхонь є небезпечним заняттям. І вирішувати це намагаються за допомогою роботів та автоматизації. Автоматичні розпилювачі санітайзерів, які можна побачити навіть в українських магазинах, та роботи, які допомагають у прибиранні.

Безконтактне доставлення товарів і продуктів також набуває популярності. Використання дронів у таких послугах – не новинка для Amazon, а от інші компанії світу тільки імплементують цю практику.

Цілком імовірно, що у найближчому майбутньому нам не доведеться так часто ходити в магазин за товарами і продуктами, адже один зі стартапів пропонує компаніям використовувати своїх роботів для їх доставки.

“We definitely see this trend continuing with more and more people embracing delivery robots. Not everybody wants to necessarily spend time running errands.”https://t.co/g5qsMnPeyL

— Starship (@StarshipRobots) June 22, 2020