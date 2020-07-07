Відпочинок в Кирилівці 2020: ціни і кращі місця

Кирилівка 2020 активно готується приймати туристів з всієї України. Цього року через карантин найвдалішим вибором є внутрішній туризм.

Кирилівка, ще з часів СРСР, є одним з найпопулярніших морських курортів в Україні. Розташоване на березі Азовського моря і готове до прийому 15 тис. туристів на день.

Селище розташоване на півострові між Утлюкським та Молочним лиманами. Від моря його відділяє коса Пересип.

Біля селища розташований заповідний півострів Бирючий, який з’єднаний з материком Федотовою косою.

Як дістатися

Потяги ходять до станції Мелітополь, що у 80 км від Кирилівки. З Києва регулярно ходить потяг №11, за літнім розкладом додають потяги №71 і №281 (ціна за плацкарт від 350 грн, купе – 800 грн, люкс – 2 тис. грн).

З Харкова можна дістатися на потягах №211 і №81 (ціна від 300 грн) зі Львова на №85 (від 360 грн). Автобус з Мелітополя до Кирилівки – від 40 грн.

Автобуси ходять як від Києва до Мелітополя та Кирилівки (ціни від 600 грн) так і від Дніпра (від 170 грн) та Запоріжжя (140 грн).

У додатку BlaВlacar просять від 600 грн за місце в авто до Мелітополя та від 600 грн до Кирилівки.

Для подорожуючих на своєму транспорті найоптимальніше обрати автодорогу Харків-Сімферополь, яка проходить через Мелітополь. Звідти до Кирилівки потрібно проїхати ще 25 км.

Ціни на житло в Кирилівці

Кирилівка – демократичний курорт, який пропонує житло від економ-класу до дорогих готелів. Але потрібно орієнтуватись на міні-готелі, які переобладнані із житла місцевих мешканців.

За даними сайту doba.ua Ціни починаються від 100 грн за кімнату для кількох людей з холодильником та спальними місцями.

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Бази відпочинку також пропонують різні ціни за номера – від 100 грн до 2 тис. грн за добу.

Вартість проживання у готелях також стартує від 350 грн і до 2 тис. грн.

У Кирилівці та на острові Бирючому є кемпінги. Місце для одного намету та однієї людини коштує 20-40 грн на добу.

Готелі та бази у Кирилівці

Bona Dea

Bona Dea готель класу люкс на косі Пересип у 20-ти метрах безпосередньо від води. Тут тепле Азовське море та чистий пляж. Неподалік кафе, зоопарк, луна-парк. Є оренда човнів, прокат скутерів.

VillaRay

Готель на березі моря, у кількох десятках метрів від води. Номери з видом на море, обладнане всім необхідним для комфортного проживання та приготування їжі.

Мінімальний термін оренди – 3 ночі. Двомісний номер коштує у липні – 1,7 тис. грн. Дещо падає ціна у серпні – 1,4 тис. грн.

Золотий берег

Ще радянський пансіонат на острові Бирючий з традиційними сніданками та обідами в столовій та полуденком. Але база відпочинку пройшла кілька модернізацій та пропонує нові умови.

На території бази є продовольчий магазин, кафе-бар, відеозал, більярд, теніс, спортмайданчик, дитячий майданчик, медпункт. Літній майданчик, де можна випити холодного пива і самостійно приготувати шашлик, – описують базу на сайті kirillovka.mobi

Ціни – від 500 грн за двох протягом літа.

Гранд-готель Вікторія

Готель з рестораном і приватним пляжем на березі Азовського моря. Всі номери тут оснащені ванними кімнатами з душем. Є безкоштовні туалетно-косметичні засоби.

Найбільше готель підходить закоханим парочкам, стверджує Booking.com. Вони оцінили проживання в цьому районі для поїздки удвох на 9,3 з 10 балів.

Вартість номера від 880 грн.

Готель Перлина Прибою

Ще один готель у першій лінії. Має три офіційних зірки. На території є сезонний відкритий басейн, сад і бар. Працює дитячий клуб, а також пропонуються послуги консьєржа. Є безкоштовний Wi-Fi.

Ціна номера від 600 грн.

Розваги та пляжі в Кирилівці

Пляжі у Кирилівці мають протяжність у 45 км. На Федотовій косі розташовані найчистіші піщані пляжі Азовського моря. Глибина тут більше метра, що оптимально для плавання. Що важливо – всі пляжі в Кирилівці безкоштовні.

Найпопулярніше місце курорту – пляж біля Центрального ринку. Тут знаходиться найбільша кількість торгових точок та кафе.

Санаторний пляж чистіший і в кращому санітарному стані.

Дельфінарій Оскар

Найбільший дельфінарій в Україні, розрахований на 850 відвідувачів. Є вистави, де головними акторами є дельфіни-афаліни та морські котики.

Вартість квитків:

220 грн;

Vip-місця – 270 грн

діти до чотирьох років безкоштовно.

фото – 220 грн

плавання з дельфіном – 1,4 тис. грн за 5 хв.

Віндерфінг

За Федотовою косою можна покатались на дошці на морських хвилях. У Кирилівці діє кілька центрів віндерфінгу та кайтбордингу. Це екстремальний вид відпочинку, але він дарує незабутні відчуття.

Ціна уроків стартує від тисячі грн за годину.

Аквапарк Острова скарбів

Найбільший аквапарк в Україні, займає майже 60 000 кв. м з площею плавальних басейнів. Вміщує 1,5 тис. осіб, 34 атракціони для дітей і 28 атракціонів для дорослих.

По центру аквапарку проходить Ледача річка. Тут можна просто лежати на колі, і вода сама тебе буде нести за течією. У дитячій зоні всередині басейну встановлений піратський корабель, виконаний практично в натуральну величину.

Ціни:

дорослі – 590 грн за день;

діти – 570 грн за день.

Риболовля

Азовське море вважається світовим розплідником риб. Усе через невелику глибину водойми та унікальні кліматичні умови. Тому усі готелі та бази відпочинку організовують рибалку на азовського бичка чи пеленгаса.

Ловлять рибу тут на унікального лиманського хробака, якого спеціально розводять для риболовлі. Ціни на організацію риболовлі різняться, але можна домовитись за 250 грн.

Заповідний Бирючий острів

Бирючий острів – унікальна місцина на Азовському морі. Це півострів влітку, та повноцінний острів взимку. Він завдовжки 24 км та завширшки 5 км.

Входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку і з’єднаний вузьким перешийком з Федотової косою. Це єдиний шлях, по якому можна потрапити на Бирючий по суші влітку та взимку. Восени і навесні штормове море часто перемиває косу.

На острові живуть лані, лисиці, єнотовий пес, антилопа сайгак, асканійський олень.

Ціна екскурсій у заповідну зону від 500 грн.

Відпочинок в Одесі 2020

Якщо ви любите на відпочинку перебувати у центрі фестивалів, карнавалів та дискотек – вам точно потрібно їхати в Одесу. Велетенське портове місто приваблює людей з усіх куточків.

Відпочинок в Одесі 2020 звісно не дешевий, але вартий того, щоб побувати тут. Адже тут є найстаріший паб в Україні, який працює з 1883 року. Центральні вулиці, такі як Дерибасівська чи Думська площа – це серце міста і завжди відкриті..

З обмеженнями, але продовжують працювати знамениті ринки міста – 7 кілометр та Привоз.

Джерело: Kirillovka, Booking.com

Фото: Kirillovka.mobi, Unsplash