Як обрати купальник: тренди 2020

Вибір відповідного купальника може стати значною проблемою для жінок, але це буде зовсім не складно, якщо ви прочитаєте наш матеріал. Вирішення в тому, що потрібно обрати купальники 2020 року, що відповідають вашій статурі. Передусім визначте тип будови свого тіла, і проблема наполовину подолана.
Бувають такі типи статури у жінок, за якими ви дізнаєтеся, як правильно вибрати купальник:
- форма яблука;
- форма груші;
- форма банана (H);
- форма пісочного годинника;
- форма перевернутого трикутника.
Кілька слушних порад: якщо ви хочете приховати зайві кілограми, оберіть суцільний купальник. Високий в’язаний купальник може підкреслити стрункі ноги, а звичайний ремінець, навпаки, зробить ваші ноги короткими і товстими. Отже, намагайтеся обрати такі модні купальники 2020, щоб ваші недосконалі частини тіла виглядали максимально просто, і тоді їм менше приділятимуть уваги.
Форма яблука
Особливість: важкий верх із тонким низом. Великі груди і широкі плечі. Стрункі ноги та тонкі руки.
Рішення: підкреслити ноги. Обирайте:
- купальники із мереживними елементами на талії;
- купальники зі складками або невеликими прикрасами, наприклад, милими маленькими спідничками;
- різнобарвні купальники з малюнком;
- суцільні купальники.
Уникайте однотонного купальника, що легко викликає візуальну концентрацію.
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Форма груші
Особливість: нижня частина тіла широка, а верхня – тонша, зайві кілограми переважно на сідницях і стегнах. Перевага в тому, що такий тип має чарівну талію.
Рішення: показати лінію талії. Підійдуть:
- купальники з вінтажними розрізами і з високою талією, що роблять ноги ще довшими;
- купальники зі щільним дизайнерським верхом;
- купальники зі спідничкою або плавки з поясом.
Уникайте суцільного купальника. Якщо ви надто скромна дівчина, то можете обрати купальник із високою талією.
Тип банана (тип H)
Особливість: струнке тіло від верху до низу. Жінка з такою статурою не має зайвої ваги. Водночас у них плоскі груди і стегна.
Рішення: потрібно наочно показати красу ліній тіла, що зробить статуру жіночнішою. Обирайте:
- купальники з малюнком на грудях, наприклад, топи з принтами, смужками, квітковими візерунками, клітинками;
- купальники з елементами оборок, складок або з мереживом;
- трикутний бікіні або топ, щоб показати ваш плоский живіт;
- суцільний купальник з ремінцем.
Пісочний годинник і форма перевернутого трикутника
Особливість: маленькі груди, тонка талія і міцні стегна.
Рішення: суцільний купальник із високим вирізом. Це спосіб підкреслити всю верхню частину і округлі сідниці. З ремінцем або складками буде ще краще.
Також треба знати модні моделі купальників цього сезону.
Тренди купальників 2020
- роздільний купальник із топом-трикутником;
- суцільний купальник з вирізами;
- бікіні на кісточках із високою талією;
- в’язаний купальник-бікіні;
- суцільний купальник із принтом зебри;
- суцільний купальник на одне плече;
- роздільний купальник з принтами-смужками на боках, як у гонщика;
- рожевий бікіні в клітинку;
- купальник із блискавкою спереду з довгим рукавом;
- роздільний купальник-бікіні з поясом.
Тепер ви знаєте, як вибрати купальник. Прийшла ваша черга стати дівою пляжу і сяяти на сонці. Примусьте себе виглядати так, щоб всі дізналися про вашу красу.
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