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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 7 липня

7 липня віряни відзначають велике християнське свято Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

У цей день вшановують пам’ять пророка, який передбачив пришестя Іісуса Христа, а потім похрестив Месію у водах річки Йордан.

У народі сьогодні також відзначають традиційне східно-слов’янське свято Івана Купала, яке часто плутають із Різдвом Іоана.

Іменини 7 липня святкують: Антон, Іван, Микита та Яків.

Традиції на Івана Купала

У період поширення коронавірусу краще відмовитися від вшанування деяких традицій свята Івана Купала, але пам’ятати про них варто.

У ніч на Івана Купала молоді хлопці та дівчата збирались біля водойм, співали пісні біля багаття, водили хороводи.

Невід’ємна традиція на Івана Купала – пускати сплетені вінки на воді, що мало показати, як складеться життя у майбутньому.

Також українці вірили, що на свято Івана Купала потрібно спалювати одяг хворих.

Читайте: Як безпечно відсвяткувати Івана Купала – 8 порад

Народні прикмети на 7 липня

  • Сильний запах трави віщував дощ;
  • Роса вранці була прикметою того, що буде хороший урожай огірків;
  • Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів;
  • Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.

Що не можна робити 7 липня

  • На Івана Купала варто відмовитися від продажу речей та не давати в борг;
  • Не можна брати знайдені випадково гроші, навіть, якщо сума велика;
  • Забороняється займатися важкою працею, наприклад: прибирати, прати, прасувати, шити.
  • Також не варто сваритися, бо негативна енергія повертається потрійний силою.

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