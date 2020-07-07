7 липня віряни відзначають велике християнське свято Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.
У цей день вшановують пам’ять пророка, який передбачив пришестя Іісуса Христа, а потім похрестив Месію у водах річки Йордан.
У народі сьогодні також відзначають традиційне східно-слов’янське свято Івана Купала, яке часто плутають із Різдвом Іоана.
Іменини 7 липня святкують: Антон, Іван, Микита та Яків.
Традиції на Івана Купала
У період поширення коронавірусу краще відмовитися від вшанування деяких традицій свята Івана Купала, але пам’ятати про них варто.
У ніч на Івана Купала молоді хлопці та дівчата збирались біля водойм, співали пісні біля багаття, водили хороводи.
Невід’ємна традиція на Івана Купала – пускати сплетені вінки на воді, що мало показати, як складеться життя у майбутньому.
Також українці вірили, що на свято Івана Купала потрібно спалювати одяг хворих.
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Народні прикмети на 7 липня
- Сильний запах трави віщував дощ;
- Роса вранці була прикметою того, що буде хороший урожай огірків;
- Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів;
- Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.
Що не можна робити 7 липня
- На Івана Купала варто відмовитися від продажу речей та не давати в борг;
- Не можна брати знайдені випадково гроші, навіть, якщо сума велика;
- Забороняється займатися важкою працею, наприклад: прибирати, прати, прасувати, шити.
- Також не варто сваритися, бо негативна енергія повертається потрійний силою.