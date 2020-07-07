У вівторок, 7 липня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 16 місячний день.
У цей період астрологи рекомендують займатися творчою і розумовою діяльністю.
Гарний час для планування, а також реалізації справ. Якщо ви сумнівалися, чи варто ризикувати в цей день, відкиньте всі сумніви.
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У 16 місячний день буде вдалий час для великих капіталовкладень. Заняття спортом краще перенести на більш сприятливий для цього день.
Щоб на роботі все йшло добре, варто ризикнути і поговорити про проблеми, які виникають, з начальством.
Це період спадною місяця. Стрижку, і інші маніпуляції з волоссям краще відкласти. Не варто експериментувати з іміджем.
У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.