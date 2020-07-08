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Факти / Lifestyle

День родини в Україні: найкращі привітання у листівках

День родини в Україні щорічно відзначається 8 липня.

Сімейне свято є одним із наймолодших в українському календарі, оскільки з’явилося лише у 2012 році.

Родина – це завжди символ дому, любові, підтримки та злагоди.

Мудра Мати Тереза одного разу сказала: Не знаєте що зробити, щоб у світі запанував мир? Йдіть додому та любіть свою сім’ю.

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Щоб ви не забули привітати найближчих людей зі святом, Факти ICTV публікують добірку привітань з Днем родини 2020 у листівках.

День родини 2020 - привітання в листівках

День родини 2020 - привітання в листівках

День родини 2020 - привітання в листівках

День родини 2020 - привітання в листівках

День родини 2020 - привітання в листівках

Для зручності Факти ICTV публікували повний календар державних свят на 2020 рік.

У липні наступним святом після Дня родини є День рибалки (12липня), День шахів (20 липня) та День хрещення Київської Русі – України (28 липня).

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