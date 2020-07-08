Гороскоп на 9 липня 2020 на порозі дарує вам жезл, а що з ним робити: надавати тим, хто бісить, по голові, або спиратись на нього, щоб простіше було йти до якого-небудь симпатичного Ородруїну – обирати вам.

Сьогоднішній гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку дарує всім чудові ідеї, метафорично стукнувши всіх по голові Тузом жезлів. Це означає, що ідеї народжуються просто з повітря, їх можна побачити у кавовій гущі, бензинових розводах в калюжі, в імені кур’єра доставки.

Час нового, час сміливого. Час вкладати в це нове сили і чат, але поки ще не гроші. Занадто великий ризик захопитися настільки, що вкладетесь в якусь піраміду або бізнес-пропозицію випадкового таксиста.

Важливо – для цього в гороскопі є Вісімка чаш – кидатись здійснювати ідею не одразу ж. Спершу візьміть час трошки подумати і переоцінити свій минулий досвід. Що в ньому було так, що ні. Чому раніше щось не виходило і як поступити цього разу. Це нудні, але потрібні питання, на які найкраще давати чесні відповіді, а тому робити це слід наодинці і відповідали лише собі, щоб не було спокуси щось прикрасити.

Якщо цього не зробити, попереджає гороскоп на 9 липня за картами таро, є ризик заблукати в П’ятірці жезлів. Це найгірше, що можна зробити, тому що ця карта спонукає піти і всі показати, довести і залишитись потім стояти у білому плащі. Послухайте, доводити всім – це добре, але не коли це – кінцева мета всього. Доведіть всім, просто добре зробивши те, що придумали, тоді і палицями махати не доведеться.















Гороскоп на 9 липня: чіпляйся за ідеї, а не за бажання зробити всіх / 4 фотографии

Астрологічна погода в липні буде сприятливішою, ніж у попередньому місяці. Докладний гороскоп на липень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Джерело: А как вам такой расклад