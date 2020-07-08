В Україні 8 липня вночі синоптики прогнозують грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с. У деяких регіонах країни очікується град і перший рівень небезпеки, жовтий.

У Києві та Київській області також вночі 8 липня будуть грози та пориви вітру 15-20 м/с і перший рівень небезпеки.

У середу, 8 липня, погода в Україні очікується з опадами.

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Синоптики прогнозують дощі в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на сході.

На заході країни буде сухо, опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди на тиждень

В Україні синоптики очікують дощову погоду. Температура повітря на півдні і в східних областях сягатиме 31 градусів, а в центрі очікується до 27.

Уже в п’ятницю опадів не очікується. Синоптики прогнозували, що погода в липні в Україні буде по-справжньому літньою.