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Факти / Lifestyle

Погода в Одесі: синоптики прогнозують шквальний вітер

В Одесі погода 8 липня буде вітряною та без опадів.

В Укргідрометцентрі прогнозують посилення вітру до 15-24 м/с впродовж усього дня. Також синоптики прогнозують температуру повітря від +24 до +26.

Читайте: Негода в Одесі повалила 63 дерева, постраждали люди

Наразі в Одеській області попереджають про І рівень небезпеки (жовтий) через потенційно небезпечні погодні умови, а саме шквальний вітер.

Також синоптики передбачають там надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Негода в Одесі

Вночі 8 липня Одещина постраждала від великого граду та сильної зливи зі шквалами. Через опади було підтоплено низку населених пунктів, зокрема, місто Арциз.

В Ізмаїлі сильний вітер повалив дерева та пошкодив мережу енергопостачання. В Одесі повалене вітром дерево травмувало чоловіка, який перебував біля багатоповерхового житлового будинку.

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