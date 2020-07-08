У середу, 30 червня, синоптики прогнозують дощі на сході, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

У Західній Україні переважатиме суха погода. Тут очікується значне зниження температури – від +18 до +22.

Незважаючи на припинення опадів, на річках Карпатського регіону очікується підйом рівнів води – місцями до двох метрів. Найскладніша ситуація у басейнi Сяну та Днiстра (Львівська, Iвано-Франкiвська області).

У північних областях +20 +23, у центрі – від +23 до +25.

На півдні в межах +28, у східних регіонах +28 +33.

У Києві сьогодні без опадів, протягом дня в середньому +22.

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У прогнозі погоди на тиждень в Україні синоптики попереджали про похолодання з середи. Найбільше зниження температури очікується в західних регіонах.

З п’ятниці можливе припинення дощів та встановлення сухої погоди в усіх областях.