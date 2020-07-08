У курортному селищі Росєйка Татарбунарського району на Одещині туристи потрапили у піщану бурю.

Про це повідомили очевидці, які потрапили в епіцентр проходження циклону через соціальні мережі.

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– Спочатку були просто красиві дощові хмари. Ми із собаками, як зазвичай, пішли гуляти в нашу пустелю. І тут з`явилися смерчі. Вітер збивав з ніг. Пісок впивався у тіло. З криками бігли парочки та сім’ї з дітьми. Малюки плакали у візках. Навколо літали коробки та стільці, – написала Катерина Пешко.



















В Одеській області туристи потрапили в піщану бурю / 5 фотографий

За її словами, туристи не встигли втекти від стихії та спробували сховатися під пагорбом, накрившись ковдрою. Проте господар кав’ярні, яка розташована поблизу, спускав людей усередину.

Катерина Пешко зазначила, що вперед пропускали людей з візками та малолітніми дітьми. Жінка повідомила, що через негоду сталася аварія на електромережах, внаслідок якої відбулося відключення електрики.

Негода в Одесі

На Одещині вночі 8 липня випав сильний град та була злива зі шквальним вітром. Через опади було підтоплено низку населених пунктів, зокрема, місто Арциз.

В Ізмаїлі валила дерева та пошкодила мережу енергопостачання. В Одесі повалене вітром дерево травмувало чоловіка, який перебував біля багатоповерхового житлового будинку. Постраждалого госпіталізували.

Джерело: Катерина Пешко