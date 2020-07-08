Відпочинок у Донецькій області 2020: житло та розваги на Білосарайській косі, у Ялті та Урзуфі

Влітку 2020 року українці можуть поїхати на відпочинок в Донецьку область. Популярні курорти регіону – Білосарайська коса, Ялта і Урзуф. Ці місця омиваються Азовським морем і відомі своїми чистими пляжами. Ці курорти відносно небагатолюдні. Крім того, відпочинок тут обійдеться дешевше, ніж на курортах Одеської області.

Факти ICTV підготували матеріал про ціни на житло, пляжі і розваги в курортних населених пунктах Донецької області.

Відпочинок на Білосарайській косі 2020

Білосарайська коса – піщана коса, омивається Азовським морем, розташована за 25 км від Маріуполя у Мангушському районі Донецької області.

Збираючись на косу, туристу необхідно запастися не лише масками і антисептиками, а й готівкою. На курорті неможливо розрахуватися карткою.

Пляжі Білосарайської коси

Чисте море і піщані пляжі з мушлями – головна перевага Білосарайської коси. До речі, пляжі курорту не переповнені туристами, тому можна отримати насолоду не лише від відпочинку на природі, але й від усамітнення.

Користувач Instagram Тетяна Варфаламєєва поділилася фото пляжу і моря на Білосарайській косі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Закат и море… Публикация от Татьяна Варфаламеева (@varftanya) 29 Июн 2020 в 10:25 PDT

Найкрасивіше місце біля моря на Білосарайській косі – Райський пляж. Там чистий берег, тепле море і повне єднання з природою. У цьому місці туристи часто зупиняються з наметами.

Житло на Білосарайській косі

На Білосарайській косі можна оселитися у кімнатах у приватному секторі. Невелика кімнатка з ліжком та спільними туалетом і кухнею обійдеться від 50 грн за ніч з людини.

Якщо бажаєте відпочивати у комфортніших умовах, то обирайте пансіонати, бази відпочинку і будинки для туристів.

Так, у приватному пансіонаті з просторим двором і дитячим майданчиком можна зупинитися від 150 грн за ніч. Відпочинок на віллі з власним пляжем, басейном і кафе-баром обійдеться від 500 грн за ніч.

Сімейний номер за 560 грн

Сімейний номер з видом на море з двома ліжками – 560 грн за людину. Класичний номер на чотирьох людей з видом з вікна, кондиціонером – 1 000 грн.

На береговій лінії є бази відпочинку Золотий пляж і Райський куточок з пляжами.

На такій базі стандартний номер на трьох коштуватиме 300 – 400 грн за добу, а двомісний номер зі зручностями – 500-600 грн на добу.

Розваги на Білосарабській косі

Крім ледачого пляжного відпочинку, на Білосарайській косі є і активні розваги для туристів. Там є школа кайтсерфінгу X-Sport. Туристи можуть зайнятися кайтсерфінгом або отримати дозу адреналіну на флайборді.

А охочі потанцювати можуть відпочити у нічних клубах Блудний кіт і Бомба.

Крім того, на Білосарайській косі є заповідна зона, де можна помилуватися рідкісними тваринами і птахами.

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Відпочинок у Ялті 2020

Азовська Ялта – селище міського типу в Мангушському районі Донецької області. Курорт розташований на березі Азовського моря між двох кіс – Юр’ївської і Білосарайської.

Відпочинок у цьому населеному пункті дешевший, ніж на інших курортах України.

Пляжі Ялти Донецької області

Обираючи цей курорт, потрібно знати, що тут грязьовий пляж – він розташований на території Старої Ялти. Багатьом не до душі такий відпочинок, інші ж – навпаки їдуть сюди за лікувальними властивостями грязі.

Хоча є тут і піщаний пляж – його можна знайти на території Нової Ялти.

Житло в Ялті Донецької області

Ціни на житло в Ялті Донецької області потішать туриста. Зупинитися на базі відпочинку у літньому будиночку можна від 40 грн з людини.

Ночівля у пансіонаті з обладнаним пляжем коштуватиме від 180 грн з людини, а у гостьовому будинку на самому березі моря з альтанками і лежаками – від 400 грн з людини.

Гостьовий будинок за 400 грн

Розваги в Ялті Донецької області

На пляжах Ялти багато атракціонів і кафе. Ціни на розваги – близько 50 грн, середній чек в кафе – 150 грн.

Також можна відвідати Грецьку площу, яка нагадує про те, що колись на цій території жили вихідці з Еллади.

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Відпочинок в Урзуфі 2020

Урзуф – село в Мангушському районі Донецької області, розташоване на березі Азовського моря.

Пляжі Урзуфа

Туристи можуть відпочити на чистих піщаних пляжах Урзуфа, найпопулярніший – Центральний.

Житло в Урзуфі

В Урзуфі пропозицій з розміщення – на будь-який гаманець. Можна зупинитися у приватному пансіонаті, ціни на економ-відпочинок стартують від 70 грн з людини.

Комфортніші умови у стандартних номерах в пансіонаті коштуватимуть від 330 грн.

А ось нічліг у гостьових будинках у номерах з усіма зручностями обійдеться у 900 грн з людини.

Гостьовий дім з усіма зручностями

Розваги в Урзуфі

На пляжах Урзуфа можна позасмагати, а також насолодитися активним відпочинком, вартість атракціонів – у середньому 100 грн.

З дітьми можна відвідати місцевий Лунапарк: поїсти солодку вату і покататися на атракціонах.

Відпочинок в Україні влітку 2020

Через карантин українці влітку 2020 відпочиватимуть на вітчизняних курортах.

Факти ICTV регулярно пишуть про відпочинок на українських пляжах Одеської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, на нашому сайті можна знайти інформацію про відпочинок в Карпатах.

Джерело: booking.com, lovileto.com.ua, xsport.lg.ua, kurortazova.net, visitdonbass.info, urzufazov