Відпочинок в Затоці 2020: ціни і кращі місця

Відпочинок у Затоці влітку – це чудовий варіант, аби розслабитися, позасмагати та набратися сил перед новими трудовими буднями.

Багато людей надають перевагу саме відпочинку біля моря, адже хвилі неабияк заспокоюють та допомагають відновити сили.

Де провести відпочинок у Затоці 2020 та скільки коштує житло на популярному курорті, читайте у нашому матеріалі.

Дістатися до Затоки нескладно, адже це популярний курорт. Ціна на автобус з Одеси становить 55-80 грн, а поїздка займає 1,5 години.

Пляжі Затоки

Майже всі пляжі Затоки піщані, а вхід у море пологий, що прекрасно підійде для відпочинку з дітьми.

До того ж, переважна більшість пляжів – безкоштовна. Майже скрізь можна взяти в оренду шезлонги та парасольки.

На центральних пляжах для туристів є різні атракціони та водні розваги.

Погода в Затоці влітку

Температура повітря та води дуже комфортна та дозволяє довгий час проводити на пляжі.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +25,7°С +19,2°С +21,9°С Липень +28,2°С +21,3°С +24,1°С Серпень +28,5°С +21,6°С +24,7°С

Читайте: Найкращі пляжі Одеси в 2020: як дістатися і поводити себе в умовах коронавірусу

Готелі в Затоці

Ціни на готелі в Затоці з липня до кінця серпня вищі, ніж на початку і в кінці сезону. Також варто заздалегідь забронювати собі житло, адже у пік сезону це зробити важче.

Hotel Aquapark Zatoka











Відпочинок у Затоці 2020: ціни на житло і найкращі місця / 3 фотографии

Готель чудово підійде для відпочинку з дітьми, адже тут є зона розваг.

Ціна за номер на двох у липні складе 6 885 грн (за три ночі).

Villa La Famille











Відпочинок у Затоці 2020: ціни на житло і найкращі місця / 3 фотографии

У своєму розпорядженні вілла має відкритий басейн, бар, лаундж-зону і сад. Номер на двох у липні обійдеться вам у 3 000 грн за три ночі.

Jules Verne











Відпочинок у Затоці 2020: ціни на житло і найкращі місця / 3 фотографии

Готель розташований на першій береговій лінії, тому до пляжу вам буде кілька хвилин ходу. Також на території є басейн, якшо захочете відпочити від солоної води.

Номер на двох у готелі обійдеться вам у 3 500 грн за три ночі.

BLIK











Відпочинок у Затоці 2020: ціни на житло і найкращі місця / 3 фотографии

База відпочинку BLIK може похизуватися чудовим видом на пляж. На території є ресторан і бар, а для дітей – ігровий майданчик.

Ціна за номер на двох складає 2 250 грн за три ночі.

Розваги в Затоці

Найпопулярніша розвага в Затоці, а особливо серед дітей – аквапарк. Ціна для дітей до 140 см – 400 грн, для дорослих – 600 грн.

Безліч розваг можна знайти одразу на пляжах: від бананів, катамаранів та прогулянки на катері до віндсерфінгу, водних скутерів та польотів на парашуті.

Якщо у вас є достатньо часу, можна запланувати собі екскурсію околицями. Так, варто з’їздити у Цент культури та вина Шабо або до Аккерманської фортеці.

Відпочинок в Україні

Через пандемію коронавірусу багатьох українцям довелося змінити свої плани на відпустку у 2020 році. Замість теплих країн цьогоріч краще надати перевагу морю в Україні. Одеська область активно готується приймати туристів.

Однак літню відпустку можна провести не лише на морі, а, наприклад, у мальовничих Карпатах, де насолодитися гармонією та спокоєм.

Тож де відпочити в Україні та на що подивитися, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Booking